Манчестер Юнайтед заключил рекордный спонсорский контракт

С сезона 2024/2025 титульным спонсором «Манчестер Юнайтед» станет производитель мобильных процессоров Qualcomm. На футболках «Красных дьяволов» будет размещен логотип Snapdragon – системы на кристалле, включающей процессорные и графические ядра, модули связи и иные элементы.

По информации английских СМИ, этот контракт станет рекордным в футболе и будет приносить «Манчестер Юнайтед» 60 миллионов фунтов в год. Сейчас рекорд принадлежит контракту мадридского «Реала» с авиаперевозчиком «Fly Emirates».

Сроки действия контракта «Манчестер Юнайтед» с Qualcomm неизвестны.