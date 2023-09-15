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Англия
15 сентября 2023, 15:57 | Обновлено 15 сентября 2023, 16:15
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Манчестер Юнайтед заключил рекордный спонсорский контракт

«Красные дьяволы» будут сотрудничать с Qualcomm

15 сентября 2023, 15:57 | Обновлено 15 сентября 2023, 16:15
601
0
Манчестер Юнайтед заключил рекордный спонсорский контракт
Getty Images/Global Images Ukraine

С сезона 2024/2025 титульным спонсором «Манчестер Юнайтед» станет производитель мобильных процессоров Qualcomm. На футболках «Красных дьяволов» будет размещен логотип Snapdragon – системы на кристалле, включающей процессорные и графические ядра, модули связи и иные элементы.

По информации английских СМИ, этот контракт станет рекордным в футболе и будет приносить «Манчестер Юнайтед» 60 миллионов фунтов в год. Сейчас рекорд принадлежит контракту мадридского «Реала» с авиаперевозчиком «Fly Emirates».

Сроки действия контракта «Манчестер Юнайтед» с Qualcomm неизвестны.

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Источник The Telegraph
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