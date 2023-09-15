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  4. Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Выборов нового капитана Динамо еще не было»
Украина. Премьер лига
15 сентября 2023, 14:41 |
199
1

Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Выборов нового капитана Динамо еще не было»

Полузащитник «Динамо» – о следующих матчах

15 сентября 2023, 14:41 |
199
1
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Выборов нового капитана Динамо еще не было»
ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский высказался о следующих матчах и своем потенциальном капитанстве.

– Уже был инсайд, что вы будете следующим капитаном «Динамо». Выбрали ли уже в команде нового капитана?
– Нет, еще не было выборов. Я думаю, будут перед игрой. Такие разговоры были в команде, но, понятно будет перед самой игрой. Есть ли предвыборная программа? Нет, нет (Смеется). Пока не ознакомился с тем, как проводить предвыборную кампанию.

– Сейчас для команды главное – чемпионат. Как проходит подготовка к «Ворскле»?
– Мы только вчера утром приехали. У нас вчера была тренировка, но не все тренировались. Уже сегодня была такая основная тренировка. Наигрывали некоторые комбинации, как выходить из обороны под прессингом «Ворсклы», как играть в атаке, как внутри поля.

У нас есть еще полноценные два дня, поэтому мы можем подготовиться, сделать теорию, разобрать команду и в полной боевой готовности подойти к матчу. Как я видел, сегодня главный тренер всех менял, потому еще неясно, кто будет играть в основном составе, а кто в запасе. Все менялись, потому главный тренер рассчитывает на всех.

– Какова оценка вашего старта чемпионата?
– Трудно сказать, потому что мы сыграли только три игры. Досадный проигрыш с «Черноморцем»… Я думаю, что мы проиграли из-за своей несобранности. Мы за день до игры приехали, где-то была усталость после четверга и вышли на игру несобранные, без концентрации. Пропустили гол, сравняли, снова пропустили и в конце проиграли. Можно сказать, что результат 2:2 был бы для нас вдесятером хорошим, но побежал вперед и проиграл.

– Какое настроение у команды на этот отрезок?
– Настроение – боевое. Не команда, а каждый сам должен поставить вопрос, что он сделает на футбольном поле для результата. Конечно, в футболе все бывает, но если каждый из нас будет выкладываться на максимум, то спокойно сможем друг другу смотреть в раздевалке и не бояться.

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Виталий Буяльский Динамо Киев Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Динамомания
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Фанькин кот
Лучший кэп для динамки суркисовой - это Супряга! Верный продолжатель дела Беседина, во👍. И Коли Морозюка, а чё, тоже топ дынамовец был, теперыча киприот оффшорный
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