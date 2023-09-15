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ATP
15 сентября 2023, 12:30 | Обновлено 15 сентября 2023, 12:31
206
0

ФОТО. «Работаю». Надаль показал, как готовится к возвращению

Испанский теннисист много плавает

15 сентября 2023, 12:30 | Обновлено 15 сентября 2023, 12:31
206
0
ФОТО. «Работаю». Надаль показал, как готовится к возвращению
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Бывший лидер мирового тенниса Рафаэль Надаль показал, как готовится к возвращению в тур.

22-кратный чемпион турниров Grand Slam подписал фото: «Работаю».

В начале лета Надаль перенес операцию на подвздошно-поясничной мышце левой ноги. Первоначально сообщалось, что испанцу понадобится на восстановление пять месяцев.

Ранее капитан сборной Испании Давид Феррер рассказал, что 37-летний Надаль планирует возвращение на корт в конце 2023 года, если национальная команда отберется в финальную часть розыгрыша Кубка Дэвиса.

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Рафаэль Надаль фото lifestyle
Источник Instagram
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