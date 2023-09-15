ФОТО. «Работаю». Надаль показал, как готовится к возвращению

Бывший лидер мирового тенниса Рафаэль Надаль показал, как готовится к возвращению в тур.

22-кратный чемпион турниров Grand Slam подписал фото: «Работаю».

В начале лета Надаль перенес операцию на подвздошно-поясничной мышце левой ноги. Первоначально сообщалось, что испанцу понадобится на восстановление пять месяцев.

Ранее капитан сборной Испании Давид Феррер рассказал, что 37-летний Надаль планирует возвращение на корт в конце 2023 года, если национальная команда отберется в финальную часть розыгрыша Кубка Дэвиса.