Надаль может вернуться на корт в ноябре, сыграв в финале Кубка Дэвиса

Бывший лидер мирового тенниса Рафаэль Надаль может вернуться на корт еще в этом сезоне.

По словам капитана сборной Испании Давида Феррера, Надаль нацеливается на возвращение на корт в конце 2023-го, если команда отберется на финальный турнир Кубка Дэвиса.

Отметим, что испанец не играл после Australian Open из-за травмы бедра. В мае он заявил, что 2024-й год станет для него последним в карьере.