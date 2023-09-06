Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Надаль может вернуться на корт в ноябре, сыграв в финале Кубка Дэвиса
ITF
06 сентября 2023, 13:21 |
122
0

Надаль может вернуться на корт в ноябре, сыграв в финале Кубка Дэвиса

Для этого сборной Испании нужно туда сначала отобраться

06 сентября 2023, 13:21 |
122
0
Надаль может вернуться на корт в ноябре, сыграв в финале Кубка Дэвиса
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Бывший лидер мирового тенниса Рафаэль Надаль может вернуться на корт еще в этом сезоне.

По словам капитана сборной Испании Давида Феррера, Надаль нацеливается на возвращение на корт в конце 2023-го, если команда отберется на финальный турнир Кубка Дэвиса.

Отметим, что испанец не играл после Australian Open из-за травмы бедра. В мае он заявил, что 2024-й год станет для него последним в карьере.

По теме:
Тони НАДАЛЬ: «Общий уровень нынешних теннисистов разочаровывает»
Известен состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса против Колумбии
Отец Джоковича рассказал, когда Новак завершит карьеру
Рафаэль Надаль Кубок Дэвиса-2023 сборная Испании по теннису
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Кахим Пэррис продолжит карьеру в чемпионате Азербайджана
Футбол | 06 сентября 2023, 11:58 4
ОФИЦИАЛЬНО. Кахим Пэррис продолжит карьеру в чемпионате Азербайджана
ОФИЦИАЛЬНО. Кахим Пэррис продолжит карьеру в чемпионате Азербайджана

Полузащитник «Динамо» будет выступать за Сабах

Источник: сегодня Сергей Сидорчук покинет Динамо
Футбол | 05 сентября 2023, 15:17 35
Источник: сегодня Сергей Сидорчук покинет Динамо
Источник: сегодня Сергей Сидорчук покинет Динамо

Капитан киевлян перейдет в европейский клуб

Дальше – без лидера. Определились все участницы 1/4 финала US Open
Теннис | 05.09.2023, 07:56
Дальше – без лидера. Определились все участницы 1/4 финала US Open
Дальше – без лидера. Определились все участницы 1/4 финала US Open
ОФИЦИАЛЬНО. Сидорчук перешел из Динамо в Вестерло
Футбол | 05.09.2023, 17:38
ОФИЦИАЛЬНО. Сидорчук перешел из Динамо в Вестерло
ОФИЦИАЛЬНО. Сидорчук перешел из Динамо в Вестерло
6 кандидатов в замену Кучеру. Кто возглавит Днепр-1
Футбол | 05.09.2023, 14:50
6 кандидатов в замену Кучеру. Кто возглавит Днепр-1
6 кандидатов в замену Кучеру. Кто возглавит Днепр-1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Карл ФРОЧ: «Усик разнес Джойса в пух и прах»
Карл ФРОЧ: «Усик разнес Джойса в пух и прах»
04.09.2023, 11:18 2
Бокс
Шахтер выиграл трансферный спор за Мироши у двух клубов из Англии
Шахтер выиграл трансферный спор за Мироши у двух клубов из Англии
05.09.2023, 09:15 7
Футбол
Обидчица Свитолиной завершила выступления на US Open
Обидчица Свитолиной завершила выступления на US Open
04.09.2023, 20:55 6
Теннис
МУДРИК – Трубину: «Не очень рад тебя снова видеть, но что поделаешь»
МУДРИК – Трубину: «Не очень рад тебя снова видеть, но что поделаешь»
05.09.2023, 00:19 34
Футбол
ВАН ГАЛ: «Все было спланировано. Месси должен был стать чемпионом мира»
ВАН ГАЛ: «Все было спланировано. Месси должен был стать чемпионом мира»
05.09.2023, 12:25 10
Футбол
Олег ПЛОТНИЦКИЙ: «Лучше проиграть 0:3, чем так выиграть 3:2»
Олег ПЛОТНИЦКИЙ: «Лучше проиграть 0:3, чем так выиграть 3:2»
04.09.2023, 20:47 10
Волейбол
Первая победа сборной Украины на чемпионате Европы
Первая победа сборной Украины на чемпионате Европы
04.09.2023, 20:10 40
Волейбол
Юрий БЕРЕЗА: «Кучер – это не тренер, а футбольное несчастье»
Юрий БЕРЕЗА: «Кучер – это не тренер, а футбольное несчастье»
04.09.2023, 15:22 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем