ITF06 сентября 2023, 13:21 |
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Надаль может вернуться на корт в ноябре, сыграв в финале Кубка Дэвиса
Для этого сборной Испании нужно туда сначала отобраться
06 сентября 2023, 13:21 |
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Бывший лидер мирового тенниса Рафаэль Надаль может вернуться на корт еще в этом сезоне.
По словам капитана сборной Испании Давида Феррера, Надаль нацеливается на возвращение на корт в конце 2023-го, если команда отберется на финальный турнир Кубка Дэвиса.
Отметим, что испанец не играл после Australian Open из-за травмы бедра. В мае он заявил, что 2024-й год станет для него последним в карьере.
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