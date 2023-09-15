Украина. Премьер лига15 сентября 2023, 11:57 | Обновлено 15 сентября 2023, 12:01
10
0
Где смотреть онлайн матч УПЛ Александрия – Минай
Поединок состоится 16 сентября в 19:00
15 сентября 2023, 11:57 | Обновлено 15 сентября 2023, 12:01
10
0
В субботу, 16 сентября, в матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги отношения выяснят «Александрия» и «Минай».
Встреча команд состоится в Александрии, на стадионе «Ника», начало – в 19:00 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В прямом эфире матч «Александрия» – «Минай» можно будет смотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.
В турнирной таблице УПЛ «Александрия» занимает 8-е место, имея 7 очков после 6 встреч. «Минай» идет 16-м с 2 пунктами в активе.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 сентября 2023, 21:22 3
Футболисты распространяли видео сексуального характера с несовершеннолетней
Бокс | 14 сентября 2023, 21:06 3
Всего в первую десятку вошли два украинских боксера.
Футбол | 14.09.2023, 23:58
Футбол | 14.09.2023, 18:11
Футбол | 15.09.2023, 09:31
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.09.2023, 16:58 5
13.09.2023, 15:27 1
13.09.2023, 14:02 1
13.09.2023, 17:12
15.09.2023, 07:15 6
14.09.2023, 15:58
14.09.2023, 17:18 37
13.09.2023, 21:27