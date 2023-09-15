В субботу, 16 сентября, в матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги отношения выяснят «Александрия» и «Минай».

Встреча команд состоится в Александрии, на стадионе «Ника», начало – в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В прямом эфире матч «Александрия» – «Минай» можно будет смотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

В турнирной таблице УПЛ «Александрия» занимает 8-е место, имея 7 очков после 6 встреч. «Минай» идет 16-м с 2 пунктами в активе.