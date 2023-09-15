Матч 8 тура УПЛ между ЛНЗ и Динамо перенесен на один день раньше

Матч 8 тура УПЛ «ЛНЗ» (Черкассы) – «Динамо» (Киев) состоится 23 сентября на стадионе «Черкассы-Арена». Начало запланировано на 13:00.

Об этом сообщает черкасский клуб, хотя на официальном сайте Украинской Премьер-лиги пока изменений нет.

Отметим, что предыдущая дата матча была 24 сентября.

Ранее «Динамо» перенесло матчи с «Металлистом 1925», «Вересом» и «Зарей» ради подготовки к еврокубковым матчам. К сожлению, это не помогло киевлянам и они уже завершили выступление в Лиге конференций.