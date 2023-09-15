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  4. Матч 8 тура УПЛ между ЛНЗ и Динамо перенесен на один день раньше
Украина. Премьер лига
15 сентября 2023, 11:44 | Обновлено 15 сентября 2023, 11:57
598
2

Матч 8 тура УПЛ между ЛНЗ и Динамо перенесен на один день раньше

Встреча состоится 23 сентября

15 сентября 2023, 11:44 | Обновлено 15 сентября 2023, 11:57
598
2
Матч 8 тура УПЛ между ЛНЗ и Динамо перенесен на один день раньше
ФК ЛНЗ

Матч 8 тура УПЛ «ЛНЗ» (Черкассы) – «Динамо» (Киев) состоится 23 сентября на стадионе «Черкассы-Арена». Начало запланировано на 13:00.

Об этом сообщает черкасский клуб, хотя на официальном сайте Украинской Премьер-лиги пока изменений нет.

Отметим, что предыдущая дата матча была 24 сентября.

Ранее «Динамо» перенесло матчи с «Металлистом 1925», «Вересом» и «Зарей» ради подготовки к еврокубковым матчам. К сожлению, это не помогло киевлянам и они уже завершили выступление в Лиге конференций.

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ЛНЗ Черкассы Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу перенос матча
Источник ФК ЛНЗ
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Комментарии 2
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Александр
Такое впечатление что луческу сидит на календаре задницей и иногда вытаскивает чтобы внести изменения .Никому другому такое не позволят.Не представляю.фразу ЛНЗ перенес матч с Динамо 
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Phantom
Крутять,  вертять,  як хочуть, цирк 
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