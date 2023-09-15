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WTA
15 сентября 2023, 10:56 | Обновлено 15 сентября 2023, 11:04
239
0

Джокович назвал приоритетную задачу на концовку 2023 года

Сербский теннисист – о планах

15 сентября 2023, 10:56 | Обновлено 15 сентября 2023, 11:04
239
0
Джокович назвал приоритетную задачу на концовку 2023 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Серб Новак Джокович, который является лидером мирового рейтинга, рассказал о своих целях на оставшуюся в 2023 году часть сезона. 36-летний 24-кратный чемпион турниров серии Grand Slam заявил, что для него не является приоритетной задачей сохранение лидирующей позиции в мире.

«Завершение сезона в статусе первой ракетки мира было бы бонусом к отличному году, но это не приоритет. Моим приоритетом было выиграть турниры Grand Slam в этом сезоне. Я выиграл три и в четвертом вышел в финал. Для меня это идеальный год, не говоря уже о том, что я представляю свою страну. Все, что произойдет с этого момента, будет бонусом», – заявил Джокович.

Как известно, в 2023 году Новак Джокович стал победителем Australian Open, Роллан Гаррос и US Open. Серб также играл в финал Уимблдона, но уступил испанцу Карлосу Алькарасу.

Ранее сообщалось, что Джокович является лидером 2023 года по суммарному количеству минут, проведенных на кортах в турнирах серии Grand Slam.

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Новак Джокович
Источник Marca
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