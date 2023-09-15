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  4. Отец Шелтона: «Джокович хотел поиздеваться над Беном»
US Open
15 сентября 2023, 10:20 |
256
1

Отец Шелтона: «Джокович хотел поиздеваться над Беном»

Брайан Шелтон разочарован выходкой серба

15 сентября 2023, 10:20 |
256
1
Отец Шелтона: «Джокович хотел поиздеваться над Беном»
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Брайан Шелтон, отец и тренер полуфиналиста US Open 2023 Бена Шелтона, отреагировал на то, что Новак Джокович спародировал празднование его сына после победы над ним.

«Новак очень хочет, чтобы его любили. Он хотел поиздеваться над Беном в конце. Джокович не просто копировал Бена, он хотел поиздеваться над ним. И очень плохо, что это исходит от такого великого чемпиона», – сказал Брайан Шелтон.

Отметим, что Джокович на послематчевой пресс-конференции заявил, что ему нравится празднование Бена и это показалось ему оригинальным.

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Источник GQ
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Максим Колісник
Дивно, а що тоді Шелтон робив проти Тіафо?)
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