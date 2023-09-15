Отец Шелтона: «Джокович хотел поиздеваться над Беном»

Брайан Шелтон, отец и тренер полуфиналиста US Open 2023 Бена Шелтона, отреагировал на то, что Новак Джокович спародировал празднование его сына после победы над ним.

«Новак очень хочет, чтобы его любили. Он хотел поиздеваться над Беном в конце. Джокович не просто копировал Бена, он хотел поиздеваться над ним. И очень плохо, что это исходит от такого великого чемпиона», – сказал Брайан Шелтон.

Отметим, что Джокович на послематчевой пресс-конференции заявил, что ему нравится празднование Бена и это показалось ему оригинальным.