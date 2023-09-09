Опыт победил молодость. Определен первый финалист US Open

Второй номер мирового рейтинга Новак Джокович уверенно пробился в финал Открытого чемпионата США по теннису.

В полуфинале серб разобрался с 20-летним американцем Беном Шелтоном из США (№47 ATP).

US Open. 1/2 финала

Новак Джокович (Сербия) – Бен Шелтон (США) – 6:3, 6:2, 7:6(4)

Интрига на корте была только в третьем сете, но Шелтон в 10-м гейме не смог реализовать сетбол, а на тай-брейке ошибался больше.

Это была первая встреча теннисистов. Джокович сыграл 13-й полуфинал US Open и добыл десятую победу. Новак сыграл 38-й матч против американцев на турнирах Grand Slam и выиграл 35 из них.

В финале Джокович сыграет против Карлоса Алькараса (№1 ATP) или Даниила Медведева (№3 ATP). Для серба это будет 36-й финал мейджоров. В Нью-Йорке у него всего 3 титула.