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US Open
09 сентября 2023, 00:57 | Обновлено 09 сентября 2023, 01:07
656
2

Опыт победил молодость. Определен первый финалист US Open

Новак Джокович в десятый раз сразится за титул в Нью-Йорке

09 сентября 2023, 00:57 | Обновлено 09 сентября 2023, 01:07
656
2
Опыт победил молодость. Определен первый финалист US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Второй номер мирового рейтинга Новак Джокович уверенно пробился в финал Открытого чемпионата США по теннису.

В полуфинале серб разобрался с 20-летним американцем Беном Шелтоном из США (№47 ATP).

US Open. 1/2 финала
Новак Джокович (Сербия) – Бен Шелтон (США) – 6:3, 6:2, 7:6(4)

Интрига на корте была только в третьем сете, но Шелтон в 10-м гейме не смог реализовать сетбол, а на тай-брейке ошибался больше.

Это была первая встреча теннисистов. Джокович сыграл 13-й полуфинал US Open и добыл десятую победу. Новак сыграл 38-й матч против американцев на турнирах Grand Slam и выиграл 35 из них.

В финале Джокович сыграет против Карлоса Алькараса (№1 ATP) или Даниила Медведева (№3 ATP). Для серба это будет 36-й финал мейджоров. В Нью-Йорке у него всего 3 титула.

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Новак Джокович US Open 2023 Бен Шелтон
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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arrow1418
Яке кончене ! Закінчив гру тим самим жестом що завжди робив суперник , гнилий !
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-2
KirTheKing
чувачек совсем сырой, для жоры отличная разминка перед финалом
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-3
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