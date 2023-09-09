Опыт победил молодость. Определен первый финалист US Open
Новак Джокович в десятый раз сразится за титул в Нью-Йорке
Второй номер мирового рейтинга Новак Джокович уверенно пробился в финал Открытого чемпионата США по теннису.
В полуфинале серб разобрался с 20-летним американцем Беном Шелтоном из США (№47 ATP).
US Open. 1/2 финала
Новак Джокович (Сербия) – Бен Шелтон (США) – 6:3, 6:2, 7:6(4)
Интрига на корте была только в третьем сете, но Шелтон в 10-м гейме не смог реализовать сетбол, а на тай-брейке ошибался больше.
Это была первая встреча теннисистов. Джокович сыграл 13-й полуфинал US Open и добыл десятую победу. Новак сыграл 38-й матч против американцев на турнирах Grand Slam и выиграл 35 из них.
В финале Джокович сыграет против Карлоса Алькараса (№1 ATP) или Даниила Медведева (№3 ATP). Для серба это будет 36-й финал мейджоров. В Нью-Йорке у него всего 3 титула.
10 US Open finals. Does a 4th title await Novak Djokovic?— US Open Tennis (@usopen) September 8, 2023
2007
2010
2011 🏆
2012
2013
2015 🏆
2016
2018 🏆
2021
2023 ?
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
От пострадавшего заявления в полицию не последовало
В тройном прыжке украинка стала второй с результатом 14.57 метра