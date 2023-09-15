Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тотти подтвердил свое вероятное возвращение в Рому
Италия
15 сентября 2023, 08:52 | Обновлено 15 сентября 2023, 08:58
583
0

Тотти подтвердил свое вероятное возвращение в Рому

Легендарный нападающий может вернуться к родной клуб

15 сентября 2023, 08:52 | Обновлено 15 сентября 2023, 08:58
583
0
Тотти подтвердил свое вероятное возвращение в Рому
Getty Images/Global Images Ukraine. Франченко Тотти

Живая легенда римской «Ромы» Франческо Тотти отреагировал на слухи о своем возможном возвращении в клуб в качестве одного из топовых менеджеров.

«Моуриньо хочет, чтобы я был в «Роме»? Я так думаю, что да. Он так сказал, так что подождем и посмотрим. Мне не хватает «Ромы», – признался Тотти.

Франческо Тотти провел в «Роме» всю свою футболькую профессиональную карьеру, начиная с 1993 года по 2018. Он сыграл за «волков» 785 матчей, забил 307 голов и сделал 209 ассистов. После завершения карьеры Тотти год работал в структуре клуба.

Ранее сообщалось, что видеть Франческо Тотти в «Роме» хочет главный тренер команды Жозе Моуриньо.

По теме:
Бывший владелец Интера: «Лукаку наихудшим образом отплатил клубу»
Ювентус присмотрел в Арсенале замену Погба
Ювентус прекратил платить Погба зарплату из-за проваленного допинг-теста
Франческо Тотти Рома Рим Серия A
Источник Forza Roma
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УЕФА открыли дело против Петракова
Футбол | 15 сентября 2023, 07:15 4
В УЕФА открыли дело против Петракова
В УЕФА открыли дело против Петракова

Украинский тренер сборной Армении обвиняется в задержке начала матча команды

The Ring обновил рейтинг боксеров вне категории. Усик – третий
Бокс | 14 сентября 2023, 21:06 3
The Ring обновил рейтинг боксеров вне категории. Усик – третий
The Ring обновил рейтинг боксеров вне категории. Усик – третий

Всего в первую десятку вошли два украинских боксера.

Трансфер Арсенала. Назван худший переход лета-2023 в АПЛ
Футбол | 14.09.2023, 14:51
Трансфер Арсенала. Назван худший переход лета-2023 в АПЛ
Трансфер Арсенала. Назван худший переход лета-2023 в АПЛ
И обидчица Калининой. На турнире в Сан-Диего определились полуфиналистки
Теннис | 15.09.2023, 08:31
И обидчица Калининой. На турнире в Сан-Диего определились полуфиналистки
И обидчица Калининой. На турнире в Сан-Диего определились полуфиналистки
Определены даты и время матчей 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 14.09.2023, 23:59
Определены даты и время матчей 1/8 финала Кубка Украины
Определены даты и время матчей 1/8 финала Кубка Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Польши уволила главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Польши уволила главного тренера
13.09.2023, 18:28 16
Футбол
Манчестер Юнайтед разрывает изнутри: клуб теряет статус и лицо
Манчестер Юнайтед разрывает изнутри: клуб теряет статус и лицо
13.09.2023, 14:26 12
Футбол
Джо ДЖОЙС: «Если бы Усику дали меньше времени на восстановление»
Джо ДЖОЙС: «Если бы Усику дали меньше времени на восстановление»
13.09.2023, 12:59 4
Бокс
Глен ДЖОНСОН: «Мне жаль Мудрика»
Глен ДЖОНСОН: «Мне жаль Мудрика»
13.09.2023, 19:09 14
Футбол
ФОТО. Как выглядит девушка, которая на US Open выпивала бокал пива за 8 с
ФОТО. Как выглядит девушка, которая на US Open выпивала бокал пива за 8 с
13.09.2023, 20:14 10
Теннис
Стал известен тренерский штаб Юрия Максимова в Днепре-1
Стал известен тренерский штаб Юрия Максимова в Днепре-1
14.09.2023, 18:11 1
Футбол
Появилось видео потасовки на заправке с участием экс-форварда Динамо
Появилось видео потасовки на заправке с участием экс-форварда Динамо
14.09.2023, 16:58 5
Футбол
Свитолина и еще три украинки заявлены в основную сетку турнира в Пекине
Свитолина и еще три украинки заявлены в основную сетку турнира в Пекине
13.09.2023, 20:21
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем