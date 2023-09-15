Тотти подтвердил свое вероятное возвращение в Рому

Живая легенда римской «Ромы» Франческо Тотти отреагировал на слухи о своем возможном возвращении в клуб в качестве одного из топовых менеджеров.

«Моуриньо хочет, чтобы я был в «Роме»? Я так думаю, что да. Он так сказал, так что подождем и посмотрим. Мне не хватает «Ромы», – признался Тотти.

Франческо Тотти провел в «Роме» всю свою футболькую профессиональную карьеру, начиная с 1993 года по 2018. Он сыграл за «волков» 785 матчей, забил 307 голов и сделал 209 ассистов. После завершения карьеры Тотти год работал в структуре клуба.

Ранее сообщалось, что видеть Франческо Тотти в «Роме» хочет главный тренер команды Жозе Моуриньо.