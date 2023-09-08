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  4. Моуриньо хочет вернуть Тотти в Рому
Италия
08 сентября 2023, 15:11 |
544
0

Моуриньо хочет вернуть Тотти в Рому

«Император» может вернуться в родной клуб

08 сентября 2023, 15:11 |
544
0
Моуриньо хочет вернуть Тотти в Рому
Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Тотти

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо хочет вернуть на административную должность в клубе легенду «Волков» Франческо Тотти. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Моуриньо много раз жаловался на то, что он – единственный в «Роме», кто высказывает в СМИ недовольство после судейских ошибок против «Ромы». За это Жозе часто получает дисквалификации, и ему нужна авторитетная личность в клубе, которая могла бы взять на себя часть работы с прессой после неоднозначных судейских решений.

Тотти после завершения карьеры в 2017 году в течение двух лет занимал должность директора «Ромы», однако покинул клуб из-за конфликта с предыдущим владельцем «Ромы», Джеймсом Паллоттой. Тотти считал, что его должность исключительно символическая, и он не наделен реальными полномочиями.

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Жозе Моуриньо Франческо Тотти Рома Рим
Источник La Repubblica
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