Моуриньо хочет вернуть Тотти в Рому

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо хочет вернуть на административную должность в клубе легенду «Волков» Франческо Тотти. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Моуриньо много раз жаловался на то, что он – единственный в «Роме», кто высказывает в СМИ недовольство после судейских ошибок против «Ромы». За это Жозе часто получает дисквалификации, и ему нужна авторитетная личность в клубе, которая могла бы взять на себя часть работы с прессой после неоднозначных судейских решений.

Тотти после завершения карьеры в 2017 году в течение двух лет занимал должность директора «Ромы», однако покинул клуб из-за конфликта с предыдущим владельцем «Ромы», Джеймсом Паллоттой. Тотти считал, что его должность исключительно символическая, и он не наделен реальными полномочиями.