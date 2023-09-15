И обидчица Калининой. На турнире в Сан-Диего определились полуфиналистки
В сетке остаются три американки и чешка Крейчикова
На турнире WTA 500 в Сан-Диего стали известный все участницы 1/2 финала.
Борьбу за трофей продолжают американские теннисистки София Кенин, Эмма Наварро и Коллинс, а также чешка Барбора Крейчикова, которая во втором круге, напомним, переиграла украинку Ангелину Калинину.
WTA 500 Сан-Диего. 1/4 финала
Анастасия Потапова – София Кенин (США) – 2:6, 3:6
Мария Саккари (Греция, 3) – Эмма Наварро (США) – 4:6, 6:0, 6:7 (4:7)
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 7) – Барбора Крейчикова (Чехия, 4) – 4:6, 3:6
Даниэль Коллинс (США) – Каролин Гарсия (Франция, 2) – 6:2, 6:3
В 1/2 финала встретятся:
София Кенин (США) - Эмма Наварро (США)
Барбора Крейчикова (Чехия, 4) – Даниэль Коллинс (США)
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