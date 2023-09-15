Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛЕВАНДОВСКИ: «До Барселоны я был «машиной», а стал больше человеком»
Испания
15 сентября 2023, 08:11 | Обновлено 15 сентября 2023, 08:26
332
0

ЛЕВАНДОВСКИ: «До Барселоны я был «машиной», а стал больше человеком»

Польский нападающий – о вероятных вариантах развития своей карьеры

15 сентября 2023, 08:11 | Обновлено 15 сентября 2023, 08:26
332
0
ЛЕВАНДОВСКИ: «До Барселоны я был «машиной», а стал больше человеком»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Форвард испанской «Барселоны» Роберт Левандовски признался, что мог оказаться в чемпионате Саудовской Аравии или же в МЛС.

«Саудовская Аравия? Сейчас я даже не думаю об этом. Я очень счастлив в «Барселоне», в команде, в городе, со своей семьей. Как человек я счастлив. До «Барселоны» я был «машиной», здесь я стал больше человеком. У меня здесь двухлетний контракт с опцией продления. До пандемии коронавируса идея МЛС прочно сидела у меня в голове. Но почему-то потом я передумал. После главы в «Барселоне» такое трудно себе представить», – рассказал Левандовски.

Ранее Левандовски развил мысль о недостаточной привлекательности испанской Ла Лиги.

Роберт Левандовски в нынешнем сезоне чемпионата Испании провел 8 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

По теме:
ЯРЕМЧУК: «Мне нужно время на адаптацию, чтобы приобрести стабильность»
ЛЕВАНДОВСКИ: «Рекорды больше не главная цель для меня»
Барселона и де Йонг обсуждают продление контракта 
Роберт Левандовски Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник AS
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Появилось видео потасовки на заправке с участием экс-форварда Динамо
Футбол | 14 сентября 2023, 16:58 5
Появилось видео потасовки на заправке с участием экс-форварда Динамо
Появилось видео потасовки на заправке с участием экс-форварда Динамо

Клебера обвиняют в том, что он напал на сотрудников круглосуточного магазина, работающего при АЗС

Украинцы ведут борьбу за медали в настольном теннисе на Играх непокоренных
Другие виды | 15 сентября 2023, 04:23 0
Украинцы ведут борьбу за медали в настольном теннисе на Играх непокоренных
Украинцы ведут борьбу за медали в настольном теннисе на Играх непокоренных

Соревнования проходят в немецком Дюссельдорфе

Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 15.09.2023, 00:20
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Определены даты и время матчей 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 14.09.2023, 23:59
Определены даты и время матчей 1/8 финала Кубка Украины
Определены даты и время матчей 1/8 финала Кубка Украины
Трансфер Арсенала. Назван худший переход лета-2023 в АПЛ
Футбол | 14.09.2023, 14:51
Трансфер Арсенала. Назван худший переход лета-2023 в АПЛ
Трансфер Арсенала. Назван худший переход лета-2023 в АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Манчестер Юнайтед разрывает изнутри: клуб теряет статус и лицо
Манчестер Юнайтед разрывает изнутри: клуб теряет статус и лицо
13.09.2023, 14:26 12
Футбол
Ярмоленко побил рекорд Шевченко и Пятова
Ярмоленко побил рекорд Шевченко и Пятова
13.09.2023, 11:01 2
Футбол
Старший сын Мальдини завершил карьеру в 27 лет
Старший сын Мальдини завершил карьеру в 27 лет
13.09.2023, 11:55
Футбол
Джо ДЖОЙС: «Если бы Усику дали меньше времени на восстановление»
Джо ДЖОЙС: «Если бы Усику дали меньше времени на восстановление»
13.09.2023, 12:59 4
Бокс
ФОТО. Как выглядит девушка, которая на US Open выпивала бокал пива за 8 с
ФОТО. Как выглядит девушка, которая на US Open выпивала бокал пива за 8 с
13.09.2023, 20:14 10
Теннис
Черные коты как новый этап карьеры. Что ждет Русина в Сандерленде
Черные коты как новый этап карьеры. Что ждет Русина в Сандерленде
14.09.2023, 09:44 10
Футбол
The Ring обновил рейтинг боксеров вне категории. Усик – третий
The Ring обновил рейтинг боксеров вне категории. Усик – третий
14.09.2023, 21:06 2
Бокс
Полет нормальный. Не падаем
Полет нормальный. Не падаем
13.09.2023, 10:28 60
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем