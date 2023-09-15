ЛЕВАНДОВСКИ: «До Барселоны я был «машиной», а стал больше человеком»

Форвард испанской «Барселоны» Роберт Левандовски признался, что мог оказаться в чемпионате Саудовской Аравии или же в МЛС.

«Саудовская Аравия? Сейчас я даже не думаю об этом. Я очень счастлив в «Барселоне», в команде, в городе, со своей семьей. Как человек я счастлив. До «Барселоны» я был «машиной», здесь я стал больше человеком. У меня здесь двухлетний контракт с опцией продления. До пандемии коронавируса идея МЛС прочно сидела у меня в голове. Но почему-то потом я передумал. После главы в «Барселоне» такое трудно себе представить», – рассказал Левандовски.

Ранее Левандовски развил мысль о недостаточной привлекательности испанской Ла Лиги.

Роберт Левандовски в нынешнем сезоне чемпионата Испании провел 8 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.