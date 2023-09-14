ЛЕВАНДОВСКИ: «Судьи в Ла Лиге слишком многое позволяют игрокам обороны»

35-летний польский форвард «Барселоны» Роберт Левандовски развил мысль о недостаточной привлекательности испанской Ла Лиги.

«Ла Лига недостаточно привлекательная с точки зрения атакующей игры. Судьи убивают ее. В некоторых ситуациях они слишком многое позволяют игрокам обороны. А если я допускаю фол, то вдруг появляется новая трактовка: мне дают желтую, чтобы не было проблем. Это не норма. Ла Лига не хочет продвигать атакующий футбол.

Ла Лига непривлекательна из-за судей. Испанские судьи убивают Ла Лигу. Это странно, потому что судьи, кажется, знают, что есть команды, которые не хотят играть в футбол, а лишь падают, симулируют, провоцируют и фолят», – сказал нападающий «Барселоны».

В этом сезоне Левандовски провел в чемпионате 4 матча, в которых забил дважды и отдал одну результативную передачу.