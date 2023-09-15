Известен весь тренерский штаб Максимова в Днепре-1

54-летний Юрий Максимов в четверг, 14 сентября, приступил к выполнению обязанностей главного тренера «Днепра-1».

Ранее сообщалось, что бывший игрок «Днепра», «Динамо» и немецкого «Вердера» познакомился с игроками «Днепра-1» и провел первую тренировку.

В преддверии начала работу Юрия Максимова с «Днепром-1» стал известен весь тренерский штаб специалиста. В него вошли помощники главного тренера Сергей Ревут и Николай Ищенко, тренер вратарей Николай Медин и тренер по физической подготовке Евгений Барышников.

Напомним, «Днепр-1» подписал с Максимовым контракт на 2 года.