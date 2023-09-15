В УЕФА открыли дело против Петракова

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне открыли дисциплинарное дело против главного тренера сборной Армении Александра Петракова.

66-летний украинский специалист обвиняется в задержке начала матча квалификации Евро-2024 со сборной Хорватии (0:1), который состоялся 11 сентября.

Кроме этого, обвинения выдвинуты против Федерации футбола Армении. Причина - блокирование общественных проходов на стадионе, провокационные сообщения политического характера, пиротехника на трибунах и позднее начало матча.

Сборная Армении занимает третье место в турнирной таблице группы D, имея 7 очков. Лидирует сборная Хорватии, у которой 10 очков. Столько же пунктов и у команды Турции, которая идет на втором месте.