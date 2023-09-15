Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В УЕФА открыли дело против Петракова
Чемпионат Европы
15 сентября 2023, 07:15 | Обновлено 15 сентября 2023, 07:22
4911
1

В УЕФА открыли дело против Петракова

Украинский тренер сборной Армении обвиняется в задержке начала матча команды

15 сентября 2023, 07:15 | Обновлено 15 сентября 2023, 07:22
4911
1
В УЕФА открыли дело против Петракова
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне открыли дисциплинарное дело против главного тренера сборной Армении Александра Петракова.

66-летний украинский специалист обвиняется в задержке начала матча квалификации Евро-2024 со сборной Хорватии (0:1), который состоялся 11 сентября.

Кроме этого, обвинения выдвинуты против Федерации футбола Армении. Причина - блокирование общественных проходов на стадионе, провокационные сообщения политического характера, пиротехника на трибунах и позднее начало матча.

Сборная Армении занимает третье место в турнирной таблице группы D, имея 7 очков. Лидирует сборная Хорватии, у которой 10 очков. Столько же пунктов и у команды Турции, которая идет на втором месте.

По теме:
Александр СЕВИДОВ: «Мудрик выглядит хуже, исчезла уверенность»
Журналист: «Сборная Украины не планирует играть товарищеский матч в ноябре»
Бундестим в серьезном кризисе. Перед домашним ЧМ-2006 ситуация была хуже
Александр Петраков сборная Армении по футболу сборная Хорватии по футболу Евро-2024 УЕФА
Источник УЕФА
Оцените материал
(33)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стал известен тренерский штаб Юрия Максимова в Днепре-1
Футбол | 14 сентября 2023, 18:11 1
Стал известен тренерский штаб Юрия Максимова в Днепре-1
Стал известен тренерский штаб Юрия Максимова в Днепре-1

В него вошли 4 специалиста

ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Максимов возглавил Днепр-1
Футбол | 14 сентября 2023, 16:46 31
ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Максимов возглавил Днепр-1
ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Максимов возглавил Днепр-1

Бывший наставник «Ворсклы» стал тренером днепрян

Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 15.09.2023, 00:20
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Определены даты и время матчей 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 14.09.2023, 23:59
Определены даты и время матчей 1/8 финала Кубка Украины
Определены даты и время матчей 1/8 финала Кубка Украины
Украинцы ведут борьбу за медали в настольном теннисе на Играх непокоренных
Другие виды | 15.09.2023, 04:23
Украинцы ведут борьбу за медали в настольном теннисе на Играх непокоренных
Украинцы ведут борьбу за медали в настольном теннисе на Играх непокоренных
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
potemkin78
вот именно Петраков  этими вещами и занимается
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ярмоленко побил рекорд Шевченко и Пятова
Ярмоленко побил рекорд Шевченко и Пятова
13.09.2023, 11:01 2
Футбол
Четыре игрока Реала арестованы полицией
Четыре игрока Реала арестованы полицией
14.09.2023, 21:22 3
Футбол
Джо ДЖОЙС: «Если бы Усику дали меньше времени на восстановление»
Джо ДЖОЙС: «Если бы Усику дали меньше времени на восстановление»
13.09.2023, 12:59 4
Бокс
Русин – в Сандерленде, Супряга вновь в Динамо, Милевский стал инстаблогером
Русин – в Сандерленде, Супряга вновь в Динамо, Милевский стал инстаблогером
14.09.2023, 06:06
Другие виды
Экс-нападающий Динамо подписал полноценный контракт с Металлистом
Экс-нападающий Динамо подписал полноценный контракт с Металлистом
13.09.2023, 21:27
Футбол
В Финале четырех чемпионата Европы сыграют главные фавориты турнира
В Финале четырех чемпионата Европы сыграют главные фавориты турнира
13.09.2023, 17:12
Волейбол
Мексиканский переводчик: «Карвахаль хотел засунуть ч**н в горло официантки»
Мексиканский переводчик: «Карвахаль хотел засунуть ч**н в горло официантки»
13.09.2023, 18:30 13
Футбол
Старший сын Мальдини завершил карьеру в 27 лет
Старший сын Мальдини завершил карьеру в 27 лет
13.09.2023, 11:55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем