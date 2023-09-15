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Украина. Премьер лига
15 сентября 2023, 05:05 | Обновлено 15 сентября 2023, 05:12
65
0

КАРА-МУСТАФА: «Кривбасс хочет побеждать в каждом матче»

Криворожский клуб перед игрой против «Вереса» провел спарринг с ЛНЗ

15 сентября 2023, 05:05 | Обновлено 15 сентября 2023, 05:12
65
0
КАРА-МУСТАФА: «Кривбасс хочет побеждать в каждом матче»
ФК Кривбасс. Дмитрий Кара-Мустафа

Тренер криворожского «Кривбасса» Дмитрий Кара-Мустафа прокомментировал домашнюю ничью в контрольном матче против черкасского ЛНЗ (1:1).

Довольны ли спаррингом?

– Рассматривали этот матч как тренировочный для подготовки к следующим турам УПЛ, а конкретно к ближайшей игре против «Вереса». Дали возможность проявить себя всем футболистам. Все сыграли по тайму. Вы увидели смешанный состав «Кривбасса». Все получили физическую нагрузку. К тому же мы увидели в деле ближайший резерв. Есть очень хорошие моменты матча, которые мы подробно проанализируем.

Есть ничья. Разочарованы ли, что не удалось победить? Был ли результат не на первом плане?

– Побеждать хочется, конечно, в каждом поединке, даже товарищеском. Но все же результат не стоял на первом плане. Главное было подготовить команду в физическом плане к ближайшим встречам.

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Источник ФК Кривбасс
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