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Украина. Премьер лига
15 сентября 2023, 04:43 | Обновлено 15 сентября 2023, 05:05
72
0

ВИЛИВАЛЬД: «Мы подойдем к Вересу еще более сильными»

Защитник «Кривбасса» все больше ощущает уровень взрослого футбола

15 сентября 2023, 04:43 | Обновлено 15 сентября 2023, 05:05
72
0
ВИЛИВАЛЬД: «Мы подойдем к Вересу еще более сильными»
ФК Кривбасс. Владимир Виливальд

Защитник криворожского «Кривбасса» Владимир Виливальд рассказал о домашней ничьи против черкасского «ЛНЗ» (1:1) в контрольном матче.

– Что дал этот матч тебе и команде?

– Доволен, что сыграл за главную команду. Это придаст силу и психологическую уверенность в дальнейшем. Все больше чувствую уровень взрослого футбола. Благодарен тренерам за доверие, дающие возможность проявить себя в матчах против соперников по УПЛ. Буду выкладываться на все сто процентов.

– Через этот матч «Кривбасс», в том числе, готовился к «Вереску». Как считаешь, хорошо ли это вышло?

– Думаю, мы подойдем к «Вересу» еще более сильными. Спарринг получился действительно тяжелым и был очень полезным для нас в плане подготовки.

– Как считаешь, что лучше: тренировки, двусторонки или вот такие спарринги?

– Игра против команды УПЛ – очень хорошо. Любой матч интереснее тренировки. Чувствую свою готовность проявить себя на официальном уровне в УПЛ.

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Источник ФК Кривбасс
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