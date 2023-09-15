ВИДЕО. Первый день Юрия Максимова в Днепре-1
54-летний украинский специалист подписал контракт на два года
Первая тренировка «Днепра-1» под руководством Юрия Максимова длилась чуть больше часа. После разминки команда выполнила ряд игровых упражнений, а в заключение сыграла непродолжительный матч на все поле.
Юрий Максимов активно участвовал в занятии, постоянно подсказывая и формулируя требования к действиям в определенных игровых ситуациях.
14 сентября новым главным тренером СК «Днепр-1» стал 54-летний украинский специалист Юрий Максимов. Контракт с наставником заключен сроком на 2 года.
В тренерский штаб Юрия Максимова вошли помощники главного тренера Сергей Ревут и Николай Ищенко, тренер вратарей Николай Медин и тренер по физической подготовке Евгений Барышников.
ВИДЕО. Первый день Юрия Максимова в Днепре-1
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