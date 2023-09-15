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  4. ВИДЕО. Первый день Юрия Максимова в Днепре-1
Украина. Премьер лига
15 сентября 2023, 04:40 |
179
0

ВИДЕО. Первый день Юрия Максимова в Днепре-1

54-летний украинский специалист подписал контракт на два года

15 сентября 2023, 04:40 |
179
0
ВИДЕО. Первый день Юрия Максимова в Днепре-1
СК Днепр-1. Юрий Максимов

Первая тренировка «Днепра-1» под руководством Юрия Максимова длилась чуть больше часа. После разминки команда выполнила ряд игровых упражнений, а в заключение сыграла непродолжительный матч на все поле.

Юрий Максимов активно участвовал в занятии, постоянно подсказывая и формулируя требования к действиям в определенных игровых ситуациях.

14 сентября новым главным тренером СК «Днепр-1» стал 54-летний украинский специалист Юрий Максимов. Контракт с наставником заключен сроком на 2 года.

В тренерский штаб Юрия Максимова вошли помощники главного тренера Сергей Ревут и Николай Ищенко, тренер вратарей Николай Медин и тренер по физической подготовке Евгений Барышников.

ВИДЕО. Первый день Юрия Максимова в Днепре-1

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Юрий Максимов тренировка Днепр-1 видео назначение тренера
Источник СК Днепр-1
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