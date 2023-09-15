Первая тренировка «Днепра-1» под руководством Юрия Максимова длилась чуть больше часа. После разминки команда выполнила ряд игровых упражнений, а в заключение сыграла непродолжительный матч на все поле.

Юрий Максимов активно участвовал в занятии, постоянно подсказывая и формулируя требования к действиям в определенных игровых ситуациях.

14 сентября новым главным тренером СК «Днепр-1» стал 54-летний украинский специалист Юрий Максимов. Контракт с наставником заключен сроком на 2 года.

В тренерский штаб Юрия Максимова вошли помощники главного тренера Сергей Ревут и Николай Ищенко, тренер вратарей Николай Медин и тренер по физической подготовке Евгений Барышников.

ВИДЕО. Первый день Юрия Максимова в Днепре-1