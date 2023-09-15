МОРОЗ: «Доволен игрой U-18. Команда начинает играть во взрослый футбол»

Главный тренер юношеской сборной Украины U-18 Юрий Мороз удовлетворен работой команды на сборе.

Юношеская сборная Украины U-18 (футболисты 2006 года рождения) завершила тренировочный сбор, приняв участие в проходившем в Чехии международном турнире Вацлава Ежека. Итоги выступления команды, занявшей на соревнованиях третье место, подвел главный тренер сине-желтых Юрий Мороз:

– Мы удовлетворены проделанной работой. Я увидел, что ребята добавляют, становятся крепче, лучше, ярче. Команда начинает играть во более взрослый футбол, больше думать во время игры.

– Поражение в первом матче от американцев обусловлено тем, что, как вы говорили, начинали с чистого листа?

– Это тоже имело место, но мы за три матча дали сыграть всем футболистам, и в эпизодах с пропущенными мячами сказались ошибки индивидуального плана в обороне. Как показалось, не было того настроения, которого ждал тренерский штаб. Да и контроль мяча был слаб, но со временем понемногу все стало на свои места.

– Лучшим бомбардиром в нашей команде стал Владислав Калин. Но он полузащитник.

– Абсолютно верно. Я рад, что практически все футболисты атакующей линии сумели отличиться. Команда не отсиживалась в обороне, а пыталась атаковать, угрожать воротам, претворять в жизнь наигранные схемы. С приходом Сергея Реброва на должность главного тренера национальной команды вертикаль работы всех сборных Украины дисциплинирует нас. Выбрано направление, и мы его стараемся придерживаться.

Турнир Вацлава Ежека-2023 (сборные U-18)

1-й тур, 06.09.2023

Чехия – Турция – 3:0

Швейцария – Словакия – 4:1

США – Украина – 3:2

2-й тур, 08.09.2023

Турция – Украина – 0:2

– 0:2 Чехия – Словакия – 6:0

США – Швейцария – 1:3

3-й тур, 10.09.2023

Турция – Швейцария – 1:0

Словакия – Украина – 2:3

– 2:3 Чехия – США – 2:0

Турнирная таблица