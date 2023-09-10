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10 сентября 2023, 15:24 |
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Украина U-18 обыграла Словакию на турнире в Чехии

Это был заключительный матч команды Юрия Мороза на турнире

10 сентября 2023, 15:24 |
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Украина U-18 обыграла Словакию на турнире в Чехии
fotbal.cz

Сборная Украины U-18 на победной ноте завершился свои выступления на товарищеском турнире имени Вацлава Ежека, который проходит в Чехии.

В своем заключительном матче на турнире подопечные Юрия Мороза обыграли со счетом 3:2 ровесников из Словакии. Победный гол украинцы забили с пенальти в компенсированное ко второму тайму время.

Турнир Вацлава Ежека-2023. 3-й тур

Украина U-18 — Словакия U-18 — 3:2 (2:1)
Голы: Пономаренко, 19, Жданов, 28, Калин, 90+2, пен. — Русняк, 5, Киричок, 51, автогол

Ранее Украина на турнире Вацлава Ежека проиграла США (2:3) и обыграла Турцию 2:0.

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сборная Украины по футболу U-18 сборная Словакии по футболу U-18 Мемориал Вацлава Ежека Юрий Мороз
Источник Sport.ua
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