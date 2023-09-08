Украина U-18 на турнире в Чехии победила ровесников из Турции

Сегодня, 8 сентября, юношеская сборная Украины U-18 (футболисты 2006 года рождения) провела свой второй поединок на турнире Вацлава Ежека. Судьбу встречи решили два точных удара в исполнении «динамовцев» Киева. На 11-й минуте отличился нападающий Виталий Лобко, а на 90+2 точку во встрече поставил полузащитник Владислав Калин.

Следующую и последнюю игру в этих соревнованиях наша сборная проведет 10 сентября против команды Словакии.

Турнир Вацлава Ежека-2023 среди юношеских сборных U-18, 2-й тур

Турция - Украина - 0:2 (0:1)

Голы: Лобко (11), Калин (90+2).

Украина: Бакус, Киричок, Коробов (Гаража, 58), Гавриленко, Дикий, Будко, Хан (Ищенко, 46), Осипенко (Жданов, 58), Синчук, Вернаттус (Калин, 46), Лобко (Пономаренко, 58).