Украина. Премьер лига15 сентября 2023, 01:49 | Обновлено 15 сентября 2023, 02:04
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Исторический момент. На всех матчах 7-го тура УПЛ будет работать VAR
Очередной тур УПЛ состоится в ближайший уик-энд с 15 до 18 сентября
15 сентября 2023, 01:49 | Обновлено 15 сентября 2023, 02:04
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Украинская ассоциация футбола обнародовала назначения арбитров на 7-й тур УПЛ, который пройдет с 15 до 18 сентября.
Интересно, что впервые система VAR будет работать полностью на всех 8 матчах тура.
УПЛ. 8-й тур. Главные судьи и арбитры VAR
15 сентября (пятница)
- 18:30. Металлист 1925 – Заря. Главный судья – Заброда К. (Сумы). Арбитр VAR – Коваленко А. (Полтава)
16 сентября (суббота)
- 15:00. Черноморец – Полесье. Главный судья – Монзуль К. (Харьков). Арбитр VAR – Шурман Д. (Киевская обл.)
- 17:00. Шахтер – Оболонь. Главный судья – Балакин М. (Киевская обл.). Арбитр VAR – Романов В. (Днепр)
- 19:00. Александрия – Минай. Главный судья – Шандор О. (Львов). Арбитр VAR – Деревинский О. (Хмельницкий)
17 сентября (воскресенье)
- 13:00. ЛНЗ – Рух. Главный судья – Каленов О. (Ивано-Франковск). Арбитр VAR – Бондаренко Д. (Полтава)
- 15:00. СК Днепр-1 – Колос. Главный судья – Пасхал И. (Херсон). Арбитр VAR – Панчишин Д. (Харьков)
- 17:00. Кривбасс – Верес. Главный судья – Романюк А. (Ивано-Франковск). Арбитр VAR – Копиевский В (Кропивницкий)
18 сентября (понедельник)
- 17:00. Динамо – Ворскла. Главный судья – Козык Я. (Мукачево). Арбитр VAR – Козыряцкий М. (Запорожье)
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