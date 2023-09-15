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Украина. Премьер лига
15 сентября 2023, 01:49 | Обновлено 15 сентября 2023, 02:04
98
0

Исторический момент. На всех матчах 7-го тура УПЛ будет работать VAR

Очередной тур УПЛ состоится в ближайший уик-энд с 15 до 18 сентября

15 сентября 2023, 01:49 | Обновлено 15 сентября 2023, 02:04
98
0
Исторический момент. На всех матчах 7-го тура УПЛ будет работать VAR
УАФ. VAR

Украинская ассоциация футбола обнародовала назначения арбитров на 7-й тур УПЛ, который пройдет с 15 до 18 сентября.

Интересно, что впервые система VAR будет работать полностью на всех 8 матчах тура.

УПЛ. 8-й тур. Главные судьи и арбитры VAR

15 сентября (пятница)

  • 18:30. Металлист 1925 – Заря. Главный судья – Заброда К. (Сумы). Арбитр VAR – Коваленко А. (Полтава)

16 сентября (суббота)

  • 15:00. Черноморец – Полесье. Главный судья – Монзуль К. (Харьков). Арбитр VAR – Шурман Д. (Киевская обл.)
  • 17:00. Шахтер – Оболонь. Главный судья – Балакин М. (Киевская обл.). Арбитр VAR – Романов В. (Днепр)
  • 19:00. Александрия – Минай. Главный судья – Шандор О. (Львов). Арбитр VAR – Деревинский О. (Хмельницкий)

17 сентября (воскресенье)

  • 13:00. ЛНЗ – Рух. Главный судья – Каленов О. (Ивано-Франковск). Арбитр VAR – Бондаренко Д. (Полтава)
  • 15:00. СК Днепр-1 – Колос. Главный судья – Пасхал И. (Херсон). Арбитр VAR – Панчишин Д. (Харьков)
  • 17:00. Кривбасс – Верес. Главный судья – Романюк А. (Ивано-Франковск). Арбитр VAR – Копиевский В (Кропивницкий)

18 сентября (понедельник)

  • 17:00. Динамо – Ворскла. Главный судья – Козык Я. (Мукачево). Арбитр VAR – Козыряцкий М. (Запорожье)

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Источник Украинская ассоциация футбола
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