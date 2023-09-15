Исторический момент. На всех матчах 7-го тура УПЛ будет работать VAR

Украинская ассоциация футбола обнародовала назначения арбитров на 7-й тур УПЛ, который пройдет с 15 до 18 сентября.

Интересно, что впервые система VAR будет работать полностью на всех 8 матчах тура.

УПЛ. 8-й тур. Главные судьи и арбитры VAR

15 сентября (пятница)

18:30. Металлист 1925 – Заря. Главный судья – Заброда К. (Сумы). Арбитр VAR – Коваленко А. (Полтава)

16 сентября (суббота)

15:00. Черноморец – Полесье. Главный судья – Монзуль К. (Харьков). Арбитр VAR – Шурман Д. (Киевская обл.)

17:00. Шахтер – Оболонь. Главный судья – Балакин М. (Киевская обл.). Арбитр VAR – Романов В. (Днепр)

19:00. Александрия – Минай. Главный судья – Шандор О. (Львов). Арбитр VAR – Деревинский О. (Хмельницкий)

17 сентября (воскресенье)

13:00. ЛНЗ – Рух. Главный судья – Каленов О. (Ивано-Франковск). Арбитр VAR – Бондаренко Д. (Полтава)

15:00. СК Днепр-1 – Колос. Главный судья – Пасхал И. (Херсон). Арбитр VAR – Панчишин Д. (Харьков)

17:00. Кривбасс – Верес. Главный судья – Романюк А. (Ивано-Франковск). Арбитр VAR – Копиевский В (Кропивницкий)

18 сентября (понедельник)