Назначены судьи на матчи 7-го тура Украинской Премьер-лиги
7-й тур УПЛ продлится до 18-го сентября
Комитет УАФ назначил судей на матчи 7-го тура УПЛ-2023/2024.
15.09.2023
«Металлист 1925» – «Заря». Киев. Стадион «Левый берег». 18.30. Арбитр – Заброда К.В. (Сумы), ассистенты арбитра – Старча С.В. (Киевская обл.), Юхименко М.В. (Луцк), четвертый арбитр – Причина С.Р. (Львовская обл.), наблюдатель арбитража – Дердо В.Г. (Черноморск). Арбитр ВАА – Коваленко А.А. (Полтава), ассистент ВАА – Володин В.В. (Херсон), наблюдатель ВАА – Деревинский А.М. (Хмельницкий). Делегат УАФ – Каденко А.В. (Киевская обл.).
16.09.2023
«Черноморец» – «Полесье». Одесса. Стадион «Черноморец». 15.00. Арбитр – Монзуль К.В. (Харьков), ассистенты арбитра – Стрелецкая М.С. (Сумы), Грушко С.А. (Киевская обл.), четвертый арбитр – Козорог К.В. (Киевская обл.), наблюдатель арбитража – Можаровский Ю.А. (Львов). Арбитр ВАА – Шурман Д.Л. (Киевская обл.), ассистент ВАА – Жуков А.В. (Харьков), наблюдатель ВАА – Мосейчук Ю.Ю. (Черновцы). Делегат УАФ – Гецко И.М. (Одесса).
«Шахтер» – «Оболонь». Львов. Стадион «Арена Львов». 17.00. Арбитр – Балакин М.А. (Киевская обл.), ассистенты арбитра – Беркут А.А. (Сумы), Запороженко Д.И. (Запорожье), четвертый арбитр – Блавацкий Р.А. (Львов), наблюдатель арбитража – Плужник А.А. (Харьков). Арбитр ВАА – Романов В.М. (Днепр), ассистент ВАА – Куцев В.А. (Киевская обл.), наблюдатель ВАА – Швецов В.Б. (Одесса). Делегат УАФ – Клим Т.П. (Ивано-Франковск).
«Александрия» – «Минай». Александрия. Стадион «Ника». 19.00. Арбитр – Шандор О.А. (Львов), ассистенты арбитра – Жарий В.В. (Днепропетровская обл.), Трехлиб Я.М. (Днепр), четвертый арбитр – Новохатний В.В. (Черкассы), наблюдатель арбитража – Возняк С.И. (Николаев). Арбитр ВАА – Деревинский А.А. (Хмельницкий), ассистент ВАА – Матяш В.В. (Донецк), наблюдатель ВАА – Лисенчук С.Г. (Киевская обл.). Делегат УАФ – Сушко Г.М. (Луганская обл.).
17.09.2023
«ЛНЗ» – «Рух». Черкассы. Центральный стадион. 13.00 Арбитр – Кальонов А.А. (Ивано-Франковск), ассистенты арбитра – Оганесян Д.К. (Луганск), Данильченко Е.А. (Луганск), четвертый арбитр – Омельченко А.В. (Славянск), наблюдатель арбитража – Труханов К.В. (Харьков). Арбитр ВАА – Бондаренко Д.Е. (Одесса), ассистент ВАА – Скрипка А.М. (Кропивницкий), наблюдатель ВАА – Покидько И.Р. (Полтава). Делегат УАФ – Бессмертный В.А. (Кропивницкий).
«Днепр-1» – «Колос». Днепр. Стадион «Днепр-Арена». 15.00. Арбитр – Пасхал И.Ю. (Херсон), ассистенты арбитра – Остапчук В.И. (Львов), Поважный Я.А. (Харьков), четвертый арбитр – Дьордь Н.В. (Ужгород), наблюдатель арбитража – Овчар М.М. (Калуш). Арбитр ВАА – Панчишин Д.И. (Харьков), ассистент ВАА – Нижник В.А. (Винница), наблюдатель ВАА – Войтюк А.М. (Запорожье). Делегат УАФ – Косевич А.А. (Донецкая обл.).
«Кривбасс» – «Верес». Кривой Рог. СК «Горняк». 17.00. Арбитр – Романюк А.М. (Ивано-Франковск), ассистенты арбитра – Шлончак С.М. (Черкассы), Высоцкий В.А. (Запорожье), четвертый арбитр – Кубряк Д.В. (Одесса), наблюдатель арбитража – Хиблин И.М. (Хмельницкий). Арбитр ВАА – Копиевский В.В. (Кропивницкий), ассистент ВАА – Корнийко А.С. (Миргород), наблюдатель ВАА – Ярмолинский Л.М. (Киевская обл.). Делегат УАФ – Деревянко Я.С. (г. Днепр). Ассистент делегата УАФ – Базай А.В. (Запорожье).
18.09.2023
«Динамо» – «Ворскла». Киев. Стадион «Динамо» им. В.В. Лобановского. 17.00. Арбитр – Козик Я.В. (Мукачево), ассистенты арбитра – Марченко Д.Г. (Чернигов), Ермоленко Р.М. (Чернигов), четвертый арбитр – Резников Д.М. (Каменское), наблюдатель арбитража – Курганов В.В. (Черкассы). Арбитр ВАА – Козыряцкий М.С. (Запорожье), ассистент ВАА – Володин В.В. (Херсон), наблюдатель ВАА – Задиран С.М. (Днепр). Делегат УАФ – Бухаленков С.А. (Киев).
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