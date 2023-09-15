ЯРЕМЧУК: «Мне нужно время на адаптацию, чтобы приобрести стабильность»

Украинский форвард Роман Яремчук, который перешел из бельгийского «Брюгге» в испанскую «Валенсию» на правах аренды, рассказал о своих ожиданиях от игры в новой команде:

«Для меня это прекрасная возможность стать лучшим футболистом. Я хочу доказать свою ценность в «Валенсии» и в этом великом клубе. У меня была подготовка в «Брюгге», теперь я вернулся после игры за свою сборную, и у меня уже было несколько занятий с командой. У меня хорошая гармония с игроками, с тренером. Я чувствую себя хорошо.

Какая цель у Валенсии? Это хороший вопрос. Когда я приходил в новую команду, я всегда думал, что забью 20 голов, и все будут довольны. Но надо быть реалистами. Надо проходить игру за игрой, и вместе с работой цели придут.

Как прошел трансфер? Мы начали общаться некоторое время назад. «Валенсия» связалась со мной несколько месяцев назад, у меня был контракт с «Брюгге». Но я очень хотел быть здесь и сказал об этом своему агенту. Это отличный клуб.

Дисциплина необходима в спорте, как на поле, так и за его пределами. Нужно быть профессионалом, особенно в таком соревновании, как Ла Лига. Мне нужно хорошо тренироваться, хорошо питаться, надеюсь не получить травму, но мне нужно время для адаптации.

Что сказал Рубен Бараха? Мы немного поговорили с тренером, да. Надо работать. Я сосредоточен на этом сезоне. «Валенсия» – отличный клуб, мне нравится здесь находиться, иначе я бы сюда не пришел.

Жизнь такова. Первые шесть месяцев в «Бенфике» для были хорошими, но потом у меня случился коронавирус, началась война на Украине, и все было сложно. Нечто подобное произошло со мной в «Брюгге». У меня не было стабильности. Я надеюсь, что в «Валенсии» у меня действительно будет такая стабильность, и я смогу извлечь из себя максимум пользы.

В свои первые часы в Валенсии я уже мог быть с командой и сыграть. Было интересно посмотреть на стратегию и на то, как играет команда. Да, мы проиграли, но я увидел потенциал своих товарищей по команде.

Хорошее психическое здоровье? Это самая важная часть. Если вы психически здоровы, дела идут хорошо. Война и проблемы тоже могут сделать вас сильнее. По мере взросления все выглядит более позитивно. Сейчас у меня хороший момент психологически.

Цель Валенсии – только остаться в Первом дивизионе? Я знаю потенциал, которым обладает команда. Когда я видел игроков, тренеров, я увидел великих профессионалов. Я верю в потенциал команды. Мы обязательно улучшим результаты».