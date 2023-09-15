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  4. ЛЕВАНДОВСКИ: «Рекорды больше не главная цель для меня»
Испания
15 сентября 2023, 00:18 |
114
0

ЛЕВАНДОВСКИ: «Рекорды больше не главная цель для меня»

Форварда больше не интересуют рекорды

15 сентября 2023, 00:18 |
114
0
ЛЕВАНДОВСКИ: «Рекорды больше не главная цель для меня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

35-летний польский форвард «Барселоны» Роберт Левандовски заявил, что больше не гоняется за индивидуальными рекордами.

«Главное – забрать с собой воспоминания, сохранить в голове каждый момент, каждую победу.

Некоторые комментарии по поводу числа забитых мною голов были сумасшедшими, особенно после 41 гола за сезон в Мюнхене, когда был побит рекорд Герда Мюллера. Но больше рекорды не являются моей главной целью.

Важнее всего помогать команде побеждать, а также наслаждаться футболом. Идут последние годы моей карьеры – их осталось два или, может, три. Не поймите меня превратно: я по-прежнему хочу добиваться успеха и забивать голы. Но я уже не так упорно этого добиваюсь, как прежде», – сказал форвард «Барселоны».

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Источник AS
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