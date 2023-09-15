ЛЕВАНДОВСКИ: «Рекорды больше не главная цель для меня»

35-летний польский форвард «Барселоны» Роберт Левандовски заявил, что больше не гоняется за индивидуальными рекордами.

«Главное – забрать с собой воспоминания, сохранить в голове каждый момент, каждую победу.

Некоторые комментарии по поводу числа забитых мною голов были сумасшедшими, особенно после 41 гола за сезон в Мюнхене, когда был побит рекорд Герда Мюллера. Но больше рекорды не являются моей главной целью.

Важнее всего помогать команде побеждать, а также наслаждаться футболом. Идут последние годы моей карьеры – их осталось два или, может, три. Не поймите меня превратно: я по-прежнему хочу добиваться успеха и забивать голы. Но я уже не так упорно этого добиваюсь, как прежде», – сказал форвард «Барселоны».