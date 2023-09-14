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  4. Александр СЕВИДОВ: «Мудрик выглядит хуже, исчезла уверенность»
Сборная УКРАИНЫ
14 сентября 2023, 23:58 |
341
0

Александр СЕВИДОВ: «Мудрик выглядит хуже, исчезла уверенность»

Наставник высказался о выступлениях украинского футболиста 

14 сентября 2023, 23:58 |
341
0
Александр СЕВИДОВ: «Мудрик выглядит хуже, исчезла уверенность»
ФК Металлист. Александр Севидов

Бывший тренер львовских «Карпат» и харьковского «Металлиста» Александр Севидов прокомментировал выступление вингера сборной Украины Михаила Мудрика в матче с итальянцами (1:2).

«Мне не очень нравится сейчас игра Мудрика. По моему мнению, он стал хуже выглядеть после переезда в Англию. У него исчезла уверенность, одни потери, может разогнаться, но до конца не использовать свою скорость. Надеемся, что он обретет уверенность в собственных силах.

Мудрик был не похож сам на себя. Все-таки эти 100 миллионов... Сколько писали о Мудрике? Месяц? А он молодой парень, переехавший не просто в Англию, а в один из лучших клубов Европы – «Челси». Справится – молодец, если нет, то пойдет по арендам», – сказал Севидов.

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Александр Севидов Михаил Мудрик Челси сборная Украины по футболу Евро-2024
Источник YouTube
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