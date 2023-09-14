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Испания
14 сентября 2023, 21:59 |
215
0

Боян Кркич получил должность в структуре Барселоны

33-летний испанец будет футбольным координатором каталонцев

14 сентября 2023, 21:59 |
215
0
Боян Кркич получил должность в структуре Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Боян Кркич

«Барселона» официально сообщила о назначении на должность футбольного координатора клуба экс-игрока команды Бояна Кркича. Сферой ответственности 33-летнего испанца будет прежде всего молодежная академия клуба, «Ла Масия», воспитанником которой он сам и является.

Кркич выступал за первую команду «Барселоны» в 2007 – 2011 годах. Суммарно провел за каталонцев 163 матча и забил 41 гол.

Свою карьеру игрока Кркич завершил в марте текущего года в возрасте 32 лет. Его последним клубом был японский «Виссел Кобе», где он играл вместе с Андресом Иньестой.

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Боян Кркич Барселона
Источник ФК Барселона
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