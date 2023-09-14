Боян Кркич получил должность в структуре Барселоны
33-летний испанец будет футбольным координатором каталонцев
«Барселона» официально сообщила о назначении на должность футбольного координатора клуба экс-игрока команды Бояна Кркича. Сферой ответственности 33-летнего испанца будет прежде всего молодежная академия клуба, «Ла Масия», воспитанником которой он сам и является.
Кркич выступал за первую команду «Барселоны» в 2007 – 2011 годах. Суммарно провел за каталонцев 163 матча и забил 41 гол.
Свою карьеру игрока Кркич завершил в марте текущего года в возрасте 32 лет. Его последним клубом был японский «Виссел Кобе», где он играл вместе с Андресом Иньестой.
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