ОФИЦИАЛЬНО. Бывший английский легионер Металлиста сменил клуб в Турции

Бывший вингер харьковского «Металлиста» Кадим Харрис сменил клуб в Турции, и отныне будет выступать за второлиговый «Бандырмаспор».

Трансфер состоялся на правах свободного агента.

С «Бандырмаспором» Харрис подписал 2-летнее трудовое соглашение с возможностью продления еще на один сезон.

В «Металлист» Харрис перешел в сентябре 2021 года, однако после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны покинул страну и сперва на правах аренды выступал за «Тузласпор», а летом минувшего года стал полноценным футболистом «Самсунспора».