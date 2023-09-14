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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бывший английский легионер Металлиста сменил клуб в Турции
Турция
14 сентября 2023, 21:42 |
487
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший английский легионер Металлиста сменил клуб в Турции

Кадим Харрис перешел в «Бандырмаспор»

14 сентября 2023, 21:42 |
487
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший английский легионер Металлиста сменил клуб в Турции
instagram.com/bandirma_sk

Бывший вингер харьковского «Металлиста» Кадим Харрис сменил клуб в Турции, и отныне будет выступать за второлиговый «Бандырмаспор».

Трансфер состоялся на правах свободного агента.

С «Бандырмаспором» Харрис подписал 2-летнее трудовое соглашение с возможностью продления еще на один сезон.

В «Металлист» Харрис перешел в сентябре 2021 года, однако после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны покинул страну и сперва на правах аренды выступал за «Тузласпор», а летом минувшего года стал полноценным футболистом «Самсунспора».

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Источник Sport.ua
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