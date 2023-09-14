ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с украинским хавбеком

Туринский «Ювентус» продлил контракт с украинским полузащитником Андреем Фирманом. Об этом сообщил сам 18-летний футболист у себя в Инстаграме.

Новое соглашение рассчитано до 2025 года. Фирман находится в системе «Ювентуса» с 2019 года, когда перешел из другого итальянского клуба, «Чезены».

Прошлый сезон 18-летний уроженец Львова провел в аренде в «СПАЛ» U-19, в составе которого отличился 1 голом и 2 результативными передачами в 25 матчах.

В сентябре прошлого года Андрей Фирман дал интервью Sport.ua.