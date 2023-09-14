Стало известно, почему МЮ исключил Санчо из основной команды

Стало известно, почему сегодня, 14 сентября, английский «Манчестер Юнайтед» исключил из состава основной команды правого вингера Джейдона Санчо.

Как сообщает издание The Athletic, руководство «дьяволов» попросило 23-летнего англичанина извиниться перед главным тренером Эриком тен Хагом, но Джейдон отказался.

Напомним, после того, как Эрик тен Хаг раскритиковал работу Санчо на тренировках во время пресс-конференции, Джейдон в своем Twitter-аккаунте написал, что это ложь и ему надоело быть козлом отпущения. Вскоре игрок удалил этот пост.