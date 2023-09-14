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  4. Виталий РОМАН: «Свой первый гол за молодежную сборную посвящаю родителям»
Молодежные турниры
14 сентября 2023, 21:06 |
257
0

Виталий РОМАН: «Свой первый гол за молодежную сборную посвящаю родителям»

Защитник «Руха» – о матче против Северной Ирландии

14 сентября 2023, 21:06 |
257
0
Виталий РОМАН: «Свой первый гол за молодежную сборную посвящаю родителям»
ФК Рух. Виталий Роман

Молодежная сборная Украины по футболу (U-21) с победы над Северной Ирландией (1:0) начала в словацком Попраде отбор на Евро-2025. Решающий гол в свой актив записал 20-летний защитник львовского «Руха» Виталий Роман.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua он поделился своими впечатлениями о поединке в Словакии:

– Это уже мой четвертый матч в составе молодежки, но больше всего запомнился именно последний – с Северной Ирландией.

– Это потому, что ты стал автором победного гола?
– Не только. Это был старт отборочного цикла и желательно было начать его с победы. А еще новый главный тренер, немало новых партнеров.

– Перед матчем с британцами наша молодежка провела контрольный матч с Германией и уступила, провалив второй тайм – 0:2.
– Я не могу сказать, что мы играли плохо. Просто в отличие от хозяев не реализовали свои голевые моменты. Возможно, наша неуверенность после перерыва вызвана тем, что немцев на стадионе в Саарбрюккене безумно поддерживали болельщики. Как-то непривычно было.

– Но и через несколько дней в официальном поединке с Северной Ирландией в Попраде у украинцев далеко не все получалось.
– В дебюте у нас не пошла игра, потому что мы не ожидали, что британцы возьмут на вооружение тактическую схему 4-4-2 вместо 3-5-2, как в последнем поединке с Люксембургом. Нужно было время, чтобы по ходу матча внести коррективы.

– Что ты имеешь в виду?
– Наставник Унаи Мельгоса подсказывал, что надо добавить агрессии в наступлении, больше использовать длинные передачи, потому что в середине поля гости действовали очень плотно.

– В Попраде ты не только отметился забитым голом, но и в середине первого тайма подстраховал нашего кипера, когда мяч летел в пустые ворота.
– Я просто сделал то, что должен был сделать. Была несогласованность в обороне, но я оказался в нужном месте.

– А что скажешь о своем забитом мяче?
– Во время перерыва Мельгоса настраивал чаще подключаться к атаке, ведь гости сосредоточились на обороне. Удалось провести несколькоходовую комбинацию. Когда получил мяч в штрафной площади, то сразу же пробил. Рикошетом от соперника мяч нырнул в сетку. Ощущение было невероятное, ведь это был мой первый гол забитый на взрослом уровне.

– И кому ты его посвятил?
– Родителям – моим самым горячим болельщикам.

– Украинцам удалось удержать победный счет. Что говорил Мельгоса в раздевалке после финального свистка?
– Поздравил с победой. Затем сказал, что не все получалось, что еще надо много работать, чтобы игра была более содержательной.

– А по твоему мнению, чего номинальным хозяевам больше всего не хватало в Попраде?
– Есть проблемы с наступательными операциями. Как по мне, надо значительно чаще использовать фланги.

– Как тебе атмосфера на стадионе в Попраде?
– Нам были созданы надлежащие условия для подготовки. Спасибо. Что касается матча, то на трибунах было немного болельщиков, однако их поддержка изрядно помогала. Поэтому в нашей победе есть заслуга и 12 игрока.

– Во время октябрьского окна на международные матчи нашу молодежку ждут поединки с Люксембургом и Англией.
– Это серьезные оппоненты, особенно англичане. Но если мы хотим пробиться в финальную часть Евро-2025, то надо играть на победу.

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Виталий Роман сборная Украины по футболу U-21 Украина - Северная Ирландия Евро-2025 U-21 инсайд
Источник Sport.ua
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