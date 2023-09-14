Тренер Сандерленда: «Русин выглядит хорошим футболистом»

Главный тренер «Сандерленда» Тони Моубрей прокомментировал подписание клубом украинского нападающего Назария Русина и поделился мнением о футболисте.



«Мы не должны ожидать от него сразу чего-то особенного, ему нужно время. Русин игрок, который находится вдали от дома и не знает языка. Давайте дадим ему немного времени и будем терпеливы с ним. Он выглядит хорошим футболистом.

Надеюсь, в ближайшие пару недель он сможет выйти на поле», – сказал тренер «черных котов».

Напомним, вчера, 14 сентября «Сандерленд» провел официальную презентацию украинского форварда Назария Русина.