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  4. Тренер Сандерленда: «Русин выглядит хорошим футболистом»
Англия
14 сентября 2023, 20:49 |
506
0

Тренер Сандерленда: «Русин выглядит хорошим футболистом»

Тони Моубрей прокомментировал переход украинца в английскую команду

14 сентября 2023, 20:49 |
506
0
Тренер Сандерленда: «Русин выглядит хорошим футболистом»
ФК Сандерленд. Назарий Русин

Главный тренер «Сандерленда» Тони Моубрей прокомментировал подписание клубом украинского нападающего Назария Русина и поделился мнением о футболисте.

«Мы не должны ожидать от него сразу чего-то особенного, ему нужно время. Русин игрок, который находится вдали от дома и не знает языка. Давайте дадим ему немного времени и будем терпеливы с ним. Он выглядит хорошим футболистом.

Надеюсь, в ближайшие пару недель он сможет выйти на поле», – сказал тренер «черных котов».

Напомним, вчера, 14 сентября «Сандерленд» провел официальную презентацию украинского форварда Назария Русина.

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Сандерленд Чемпионшип Назарий Русин Тони Моубрей
Источник Sunderland Echo
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