Тренер Сандерленда: «Русин выглядит хорошим футболистом»
Тони Моубрей прокомментировал переход украинца в английскую команду
Главный тренер «Сандерленда» Тони Моубрей прокомментировал подписание клубом украинского нападающего Назария Русина и поделился мнением о футболисте.
«Мы не должны ожидать от него сразу чего-то особенного, ему нужно время. Русин игрок, который находится вдали от дома и не знает языка. Давайте дадим ему немного времени и будем терпеливы с ним. Он выглядит хорошим футболистом.
Надеюсь, в ближайшие пару недель он сможет выйти на поле», – сказал тренер «черных котов».
Напомним, вчера, 14 сентября «Сандерленд» провел официальную презентацию украинского форварда Назария Русина.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клебера обвиняют в том, что он напал на сотрудников круглосуточного магазина, работающего при АЗС
Андрей Фирман останется в системе туринского клуба