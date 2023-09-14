Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Обидчик сборной Украины продлил контракт с Манчестер Сити
Англия
14 сентября 2023, 20:27 |
321
1

Обидчик сборной Украины продлил контракт с Манчестер Сити

Кайл Уокер останется в клубе до 2026 года

14 сентября 2023, 20:27 |
321
1
Обидчик сборной Украины продлил контракт с Манчестер Сити
ФК Манчестер Сити. Кайл Уокер

«Манчестер Сити» официально сообщил о продлении контракта с опытным защитником команды Кайлом Уокером.

Новое соглашение с 33-летним игроком сборной Англии рассчитано на три года – до лета 2026 года. Предыдущее соглашение истекало в конце текущего сезона.

Кайл Уокер выступает за «Манчестер Сити» с лета 2017 года, когда перешел из «Тоттенхэма».. В нынешнем сезоне защитник уже успел провести шесть матчей за чемпионов Англии во всех турнирах.

Ранее он забил в ворота сборной Украины в матче отбора на Евро-2024 (ничья 1:1).

По теме:
Должен был перейти в Баварию. Пальинья подписал новый контракт с Фулхэмом
Трансфер Арсенала. Назван худший переход лета-2023 в АПЛ
Будут аншлаги. Ман Сити продал все билеты на игры дома в АПЛ
Кайл Уокер Манчестер Сити продление контракта
Источник ФК Манчестер Сити
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ди Мария, Ретеги, Гримальдо и другие. 10 неочевидных топ-трансферов лета
Футбол | 14 сентября 2023, 17:14 0
Ди Мария, Ретеги, Гримальдо и другие. 10 неочевидных топ-трансферов лета
Ди Мария, Ретеги, Гримальдо и другие. 10 неочевидных топ-трансферов лета

The Athletic – о крутых трансферах, о которых мало кто говорит

ВИДЕО. Назарий Русин в падении забил гол за Сандерленд
Футбол | 13 сентября 2023, 23:05 8
ВИДЕО. Назарий Русин в падении забил гол за Сандерленд
ВИДЕО. Назарий Русин в падении забил гол за Сандерленд

Правда, произошло это событие на тренировке английского клуба

Владислав КАБАЕВ: «Шахтер не получает столько критики, сколько Динамо»
Футбол | 14.09.2023, 14:45
Владислав КАБАЕВ: «Шахтер не получает столько критики, сколько Динамо»
Владислав КАБАЕВ: «Шахтер не получает столько критики, сколько Динамо»
ФОТО. Как Андрей Шевченко поддерживал сборную Украины на Сан-Сиро
Футбол | 14.09.2023, 09:32
ФОТО. Как Андрей Шевченко поддерживал сборную Украины на Сан-Сиро
ФОТО. Как Андрей Шевченко поддерживал сборную Украины на Сан-Сиро
Черные коты как новый этап карьеры. Что ждет Русина в Сандерленде
Футбол | 14.09.2023, 09:44
Черные коты как новый этап карьеры. Что ждет Русина в Сандерленде
Черные коты как новый этап карьеры. Что ждет Русина в Сандерленде
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
umnuy2
не хера себе-я думал ему лет 27...а он в 33 такую скорость сохранил!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Серена Уильямс язвительно отреагировала на дисквалификацию Халеп
Серена Уильямс язвительно отреагировала на дисквалификацию Халеп
12.09.2023, 22:17 13
Теннис
Скуадра осталась неприступной. Сборная Украины проиграла Италии
Скуадра осталась неприступной. Сборная Украины проиграла Италии
12.09.2023, 23:39 121
Футбол
Италия – Украина – 2:1. Поражение в Милане. Видео голов и обзор
Италия – Украина – 2:1. Поражение в Милане. Видео голов и обзор
12.09.2023, 23:45 1
Футбол
Симона ХАЛЕП: «Эксперты ITIA изменили мнение, узнав, кто я»
Симона ХАЛЕП: «Эксперты ITIA изменили мнение, узнав, кто я»
12.09.2023, 20:40 4
Теннис
Сергей РЕБРОВ: «Не понимаю, почему говорят, что у сборной Италии кризис»
Сергей РЕБРОВ: «Не понимаю, почему говорят, что у сборной Италии кризис»
13.09.2023, 00:06 6
Футбол
Брат голкипера Шахтера погиб на войне с россией
Брат голкипера Шахтера погиб на войне с россией
12.09.2023, 17:25
Война
ФОТО. Как выглядит девушка, которая на US Open выпивала бокал пива за 8 с
ФОТО. Как выглядит девушка, которая на US Open выпивала бокал пива за 8 с
13.09.2023, 20:14 9
Теннис
Турнирные таблицы Евро-2024. Италия, Украина и македонцы имеют по 7 очков
Турнирные таблицы Евро-2024. Италия, Украина и македонцы имеют по 7 очков
12.09.2023, 23:59 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем