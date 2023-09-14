Обидчик сборной Украины продлил контракт с Манчестер Сити
Кайл Уокер останется в клубе до 2026 года
«Манчестер Сити» официально сообщил о продлении контракта с опытным защитником команды Кайлом Уокером.
Новое соглашение с 33-летним игроком сборной Англии рассчитано на три года – до лета 2026 года. Предыдущее соглашение истекало в конце текущего сезона.
Кайл Уокер выступает за «Манчестер Сити» с лета 2017 года, когда перешел из «Тоттенхэма».. В нынешнем сезоне защитник уже успел провести шесть матчей за чемпионов Англии во всех турнирах.
Ранее он забил в ворота сборной Украины в матче отбора на Евро-2024 (ничья 1:1).
.@kylewalker2 extends his City contract! pic.twitter.com/ElQsmrzS3p— Manchester City (@ManCity) September 14, 2023
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