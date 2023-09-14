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Украина. Премьер лига
14 сентября 2023, 19:44 | Обновлено 14 сентября 2023, 19:47
473
0

ПРИТУЛА: «То, что мы находимся в зоне еврокубков, придает нам уверенность»

Остап Притула – о предстоящем матче с ЛНЗ

14 сентября 2023, 19:44 | Обновлено 14 сентября 2023, 19:47
473
0
ПРИТУЛА: «То, что мы находимся в зоне еврокубков, придает нам уверенность»
ФК Рух Львов. Остап Притула

Полузащитник «Руха» Остап Притула рассказал, как команда работала во время паузы на матчи национальных сборных и как «желто-черные» готовятся к выезду в Черкассы на матч против ЛНЗ.

«Сейчас мы работали в более интенсивном режиме, чем обычно, потому что была пауза на матчи сборных. Требовалось это время посвятить подготовке и заполнить его тренировками. Думаю, к игре с ЛНЗ подойдем в приподнятом настроении и в хорошей физической форме. Наш будущий соперник очень хорошо обороняется и достаточно качественно контратакует.

Приятно, когда одноклубников вызывают в сборную. Смотрел игры молодежной сборной Украины и хорошо, что они показали такой результат. Сразу после матча против Северной Ирландии написал Виталию Роману, поздравил его с забитым мячом.

Мы же во время перерыва сыграли спарринг. Во время игры хотели воспроизвести на поле то, что мы тренировали в течение недели. Это был хороший спарринг, и мы справились со всеми поставленными задачами. То, что «Рух» находится в зоне еврокубков, придает команде уверенность. У нас молодая команда, справившаяся с очень непростой ситуацией в прошлом сезоне, а сейчас мы уже на верхушке турнирной таблицы. В каждом матче мы должны доказывать, что заслуживаем там находиться».

В 7 туре УПЛ «Рух» сыграет на выезде из ЛНЗ, матч состоится 17 сентября в 13:00.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов ЛНЗ Черкассы Эдсон Фернандо Остап Притула
Источник ФК Рух Львов
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