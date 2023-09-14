Йожеф САБО: «Максимов обязательно построит хорошую игру в Днепре-1»

Экс-тренер «Динамо» Киев Йожеф Сабо прокомментировал назначение Юрия Максимова на пост главного тренера «Днепра-1»:

– Я вообще не понимал, зачем «Днепр-1» ищет тренера за рубежом, когда у нас есть столько своих тренеров. Есть Михайленко, есть Максимов. Я очень рад за Юру. Он очень неплохо работал в «Ворскле». Я не знаю, почему его оттуда уволили. Поэтому, я буду за него болеть.

– За что будет бороться Максимов с «Днепром-1»?

– Он обязательно построит там хорошую игру. Только не сразу. Сразу ничего не бывает. Надо немного подождать, чтобы он посмотрел, что там с ребятами делается. Кто-то развалил эту команду. У Юры есть характер, умение, навыки, чтобы быть хорошим тренером для «Днепра-1».

– Как быстро он вспомнит, что такое УПЛ, после того, как работал во Второй лиге?

– Сейчас между командами УПЛ и низших лиг нет такой колоссальной разницы как прежде. Сколько футболистов уехало из Украины. Поэтому, в УПЛ перешли игроки из Первой и Второй лиг. Такой у нас сейчас футбол. Посмотрим, что будет. Я не знаю, дает Коломойский деньги или не дает. Коломойского сейчас нет. Не знаю, кто там будет хозяином в «Днепре-1».

– Как будет влиять на Максимова то, что во время межсезонья не он готовил и строил эту команду?

– Я поэтому и говорю, что надо подождать. Он пришел, взял команду. Надо разобраться с футболистами. Как они тренировались, какая дисциплина в команде и тому подобное. Для этого нужно время.