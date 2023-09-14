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WTA
14 сентября 2023, 18:40 | Обновлено 14 сентября 2023, 18:56
264
1

Мария САККАРИ: «Отношение допинг-контроля к спортсменам пугает»

Греческая теннисистка – о допинг-контроле в теннисе

14 сентября 2023, 18:40 | Обновлено 14 сентября 2023, 18:56
264
1
Мария САККАРИ: «Отношение допинг-контроля к спортсменам пугает»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Саккари

Греческая теннисистка Мария Саккари рассказала о своем отношении к допинг-контролю после истории с румынкой Симоной Халеп.

«Могу сказать наверняка – то, как они относятся к любому спортсмену в любой ситуации, пугает. Мы скоро дойдем до того, что нельзя будет принимать электролиты. К счастью, я никогда не попадала в такие истории и не хочу попасть. Я всегда относилась очень внимательно ко всему, что связано с пищевыми добавками, но я не знаю процедуру, не знаю, что происходит за закрытыми дверьми. Не знаю, кто может говорить, вообще не знаю.

Я бы улучшила функционал местоположения в антидопинговом приложении. Оно должно ежедневно напоминать о временном окне, но не делает этого. Его пытались улучшить, но не получилось. Мы путешествуем очень много по сравнению с другими спортсменами и это большой стресс. Почти каждую ночь я просыпаюсь, чтобы сходить в туалет. Когда приближается мое временное окно, то я думаю, идти мне, или не идти? Просто ждать, придут они, или нет? Это просто большой стресс», – сказала Саккари.

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Мария Саккари допинг-контроль Симона Халеп
Источник YouTube
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Комментарии 1
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Muskrat2
Злякало їх, бо у Халеп знайшли речовину, сліди якої зникають через 16 годин після вживання. Велика її тупість що спіймалася, по цій схемі допінгу на кров можна було "підсилюватися" роками.
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