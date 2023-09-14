Мария САККАРИ: «Отношение допинг-контроля к спортсменам пугает»

Греческая теннисистка Мария Саккари рассказала о своем отношении к допинг-контролю после истории с румынкой Симоной Халеп.

«Могу сказать наверняка – то, как они относятся к любому спортсмену в любой ситуации, пугает. Мы скоро дойдем до того, что нельзя будет принимать электролиты. К счастью, я никогда не попадала в такие истории и не хочу попасть. Я всегда относилась очень внимательно ко всему, что связано с пищевыми добавками, но я не знаю процедуру, не знаю, что происходит за закрытыми дверьми. Не знаю, кто может говорить, вообще не знаю.

Я бы улучшила функционал местоположения в антидопинговом приложении. Оно должно ежедневно напоминать о временном окне, но не делает этого. Его пытались улучшить, но не получилось. Мы путешествуем очень много по сравнению с другими спортсменами и это большой стресс. Почти каждую ночь я просыпаюсь, чтобы сходить в туалет. Когда приближается мое временное окно, то я думаю, идти мне, или не идти? Просто ждать, придут они, или нет? Это просто большой стресс», – сказала Саккари.