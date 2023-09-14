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  4. Это не Гаттузо. Лион возглавит другой чемпион мира-2006
Франция
14 сентября 2023, 17:40 |
525
0

Это не Гаттузо. Лион возглавит другой чемпион мира-2006

Главным тренером команды станет Фабио Гроссо

14 сентября 2023, 17:40 |
525
0
Это не Гаттузо. Лион возглавит другой чемпион мира-2006
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Гроссо

Новым главным тренером «Лиона» станет 45-летний итальянский специалист Фабио Гроссо. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По его информации, сделка уже фактически согласована.

Предыдущим местом работы Гроссо был «Фрозиноне», с которым итальянец выиграл Серию В прошлого сезона, после чего покинул клуб. Также в своей тренерской карьере он работал с «Бари», «Вероной», «Брешией» и швейцарским «Сьоном».

Ранее сообщалось о том, что «Лион» рассматривает на пост главного тренера другого чемпиона мира 2006 года, Дженнаро Гаттузо.

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Лион Фабио Гроссо Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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