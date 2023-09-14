Это не Гаттузо. Лион возглавит другой чемпион мира-2006

Новым главным тренером «Лиона» станет 45-летний итальянский специалист Фабио Гроссо. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По его информации, сделка уже фактически согласована.

Предыдущим местом работы Гроссо был «Фрозиноне», с которым итальянец выиграл Серию В прошлого сезона, после чего покинул клуб. Также в своей тренерской карьере он работал с «Бари», «Вероной», «Брешией» и швейцарским «Сьоном».

Ранее сообщалось о том, что «Лион» рассматривает на пост главного тренера другого чемпиона мира 2006 года, Дженнаро Гаттузо.