Дженнаро Гаттузо возглавит Лион

Итальянский тренер Дженнаро Гаттузо вскоре возглавит французский «Лион», сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Ранее сообщалось, что 45-летний специалист уже согласовал с клубом контракт до 2025 года. По информации источника, сейчас сторонам не хватает последних деталей, чтобы Дженнаро мог прибыть во Францию ​​и готовить команду к следующему матчу с «Гавром».

Последним местом работы Гаттузо была испанская «Валенсия», в которой он провел только первую половину сезона 2022/23. Его команда чуть не вылетела в Сегунду, но в итоге спаслась, заняв 15 место в Ла Лиге.