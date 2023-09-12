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Франция
12 сентября 2023, 16:59 | Обновлено 12 сентября 2023, 17:00
228
0

Дженнаро Гаттузо возглавит Лион

Итальянский специалист станет тренером французской команды

12 сентября 2023, 16:59 | Обновлено 12 сентября 2023, 17:00
228
0
Дженнаро Гаттузо возглавит Лион
Getty Images/Global Images Ukraine. Дженнаро Гаттузо

Итальянский тренер Дженнаро Гаттузо вскоре возглавит французский «Лион», сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Ранее сообщалось, что 45-летний специалист уже согласовал с клубом контракт до 2025 года. По информации источника, сейчас сторонам не хватает последних деталей, чтобы Дженнаро мог прибыть во Францию ​​и готовить команду к следующему матчу с «Гавром».

Последним местом работы Гаттузо была испанская «Валенсия», в которой он провел только первую половину сезона 2022/23. Его команда чуть не вылетела в Сегунду, но в итоге спаслась, заняв 15 место в Ла Лиге.

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Дженнаро Гаттузо Лион главный тренер назначение тренера Джанлука Ди Марцио
Источник Джанлука Ди Марцио
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