Франция14 сентября 2023, 16:37 | Обновлено 14 сентября 2023, 16:49
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Хавбек ПСЖ перейдет в Аль-Ахли
Юлиан Дракслер близок к тому, чтобы сменить клуб
14 сентября 2023, 16:37 | Обновлено 14 сентября 2023, 16:49
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Немецкий полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер в ближайшее время станет игроком катарского «Аль-Ахли». Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг. По его информации, чемпион мира-2014 в составе сборной Германии подпишет с катарским клубом двухлетний контракт.
«ПСЖ» приобрел Юлиана Дракслера в январе 2017 года за 36 миллионов евро. Прошлый сезон 29-летний хавбек провел в аренде в «Бенфике», но отыграл всего 18 матчей и забил лишь 2 гола.
Ранее была информация, что Дракслер не нужен «ПСЖ» и им интересуется «Кристал Пэлас».
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