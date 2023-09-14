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Франция
14 сентября 2023, 16:37 | Обновлено 14 сентября 2023, 16:49
325
0

Хавбек ПСЖ перейдет в Аль-Ахли

Юлиан Дракслер близок к тому, чтобы сменить клуб

14 сентября 2023, 16:37 | Обновлено 14 сентября 2023, 16:49
325
0
Хавбек ПСЖ перейдет в Аль-Ахли
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Дракслер

Немецкий полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер в ближайшее время станет игроком катарского «Аль-Ахли». Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг. По его информации, чемпион мира-2014 в составе сборной Германии подпишет с катарским клубом двухлетний контракт.

«ПСЖ» приобрел Юлиана Дракслера в январе 2017 года за 36 миллионов евро. Прошлый сезон 29-летний хавбек провел в аренде в «Бенфике», но отыграл всего 18 матчей и забил лишь 2 гола.

Ранее была информация, что Дракслер не нужен «ПСЖ» и им интересуется «Кристал Пэлас».

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Юлиан Дракслер
Источник Sport.ua
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