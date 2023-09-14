Хавбек ПСЖ перейдет в Аль-Ахли

Немецкий полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер в ближайшее время станет игроком катарского «Аль-Ахли». Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг. По его информации, чемпион мира-2014 в составе сборной Германии подпишет с катарским клубом двухлетний контракт.

«ПСЖ» приобрел Юлиана Дракслера в январе 2017 года за 36 миллионов евро. Прошлый сезон 29-летний хавбек провел в аренде в «Бенфике», но отыграл всего 18 матчей и забил лишь 2 гола.

Ранее была информация, что Дракслер не нужен «ПСЖ» и им интересуется «Кристал Пэлас».