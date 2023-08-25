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Англия
25 августа 2023, 21:00 |
193
0

Кристал Пэлас интересуется чемпионом мира

Юлиан Дракслер не нужен «ПСЖ»

25 августа 2023, 21:00 |
193
0
Кристал Пэлас интересуется чемпионом мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Дракслер

Английский «Кристалл Пелес» интересуется полузащитником «ПСЖ» Юлианом Дракслером, сообщает журналист RMC Sport Фабрис Гокинс.

Между клубами уже прошли первые контакты. 29-летний немец с энтузиазмом воспринимает идею переезда в Лондон. Его контракт с парижанами действует до 2024 года. Сейчас он тренируется отдельно от команды, ведь клуб хочет от него избавиться.

«ПСЖ» приобрел Юлиана Дракслера в январе 2017 года за 36 миллионов евро. Он отыграл за клуб 198 матчей, отличившись 26 голами и 41 ассистом. Прошлый сезон чемпион мира 2014 года провел в аренде в «Бенфике», но отыграл всего 18 матчей и забил лишь 2 гола.

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Источник Twitter
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