Кристал Пэлас интересуется чемпионом мира

Английский «Кристалл Пелес» интересуется полузащитником «ПСЖ» Юлианом Дракслером, сообщает журналист RMC Sport Фабрис Гокинс.

Между клубами уже прошли первые контакты. 29-летний немец с энтузиазмом воспринимает идею переезда в Лондон. Его контракт с парижанами действует до 2024 года. Сейчас он тренируется отдельно от команды, ведь клуб хочет от него избавиться.

«ПСЖ» приобрел Юлиана Дракслера в январе 2017 года за 36 миллионов евро. Он отыграл за клуб 198 матчей, отличившись 26 голами и 41 ассистом. Прошлый сезон чемпион мира 2014 года провел в аренде в «Бенфике», но отыграл всего 18 матчей и забил лишь 2 гола.