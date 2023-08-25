Кристал Пэлас интересуется чемпионом мира
Юлиан Дракслер не нужен «ПСЖ»
Английский «Кристалл Пелес» интересуется полузащитником «ПСЖ» Юлианом Дракслером, сообщает журналист RMC Sport Фабрис Гокинс.
Между клубами уже прошли первые контакты. 29-летний немец с энтузиазмом воспринимает идею переезда в Лондон. Его контракт с парижанами действует до 2024 года. Сейчас он тренируется отдельно от команды, ведь клуб хочет от него избавиться.
«ПСЖ» приобрел Юлиана Дракслера в январе 2017 года за 36 миллионов евро. Он отыграл за клуб 198 матчей, отличившись 26 голами и 41 ассистом. Прошлый сезон чемпион мира 2014 года провел в аренде в «Бенфике», но отыграл всего 18 матчей и забил лишь 2 гола.
❗️ Crystal Palace s’intéresse à Julian Draxler 🇩🇪— Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 25, 2023
🔹Des premiers contacts ont eu lieu entre Paris et le club anglais
🔹L'allemand à qui il reste un an de contrat est emballé par l'idée d’aller à Londres pic.twitter.com/fbRdtbRspo
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