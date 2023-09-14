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Кубок Дэвиса
14 сентября 2023, 16:38 | Обновлено 14 сентября 2023, 16:39
203
0

Кубок Дэвиса. День 3. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 сентября в 16:00 матчи третьего дня группового этапа Кубка Дэвиса

14 сентября 2023, 16:38 | Обновлено 14 сентября 2023, 16:39
203
0
Кубок Дэвиса. День 3. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
daviscup.com

В четверг, 14 сентября, продолжатся матчи группового этапа Кубка Дэвиса-2023.

Трансляция матчей третьего дня начнется в 16:00 по киевскому времени.

Все лучшие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Кубок Дэвиса-2023, групповой этап

Третий день. 14 сентября

Франция – Австралия
Канада – Швеция
Чехия – Южная Корея
Нидерланды – США

Кубок Дэвиса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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