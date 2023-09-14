Кубок Дэвиса. День 3. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 14 сентября, продолжатся матчи группового этапа Кубка Дэвиса-2023.

Трансляция матчей третьего дня начнется в 16:00 по киевскому времени.

Все лучшие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Кубок Дэвиса-2023, групповой этап

Третий день. 14 сентября

Франция – Австралия

Канада – Швеция

Чехия – Южная Корея

Нидерланды – США

Кубок Дэвиса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция