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Кубок Дэвиса
14 сентября 2023, 16:25 | Обновлено 14 сентября 2023, 16:26
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0

Новак ДЖОКОВИЧ: «Рассчитывал на Кубке Дэвиса сыграть с Алькарасом»

Лидер сборной Сербии – о предстоящем матче против команды Испании

14 сентября 2023, 16:25 | Обновлено 14 сентября 2023, 16:26
80
0
Новак ДЖОКОВИЧ: «Рассчитывал на Кубке Дэвиса сыграть с Алькарасом»

Лидер мирового рейтинга АТР и сборной Сербии Новак Джокович рассказал о предстоящем матче группового этапа Кубка Дэвиса против команды Испании.

«Рассчитывал здесь сыграть с Алькарасом. Это теннисист, которого я очень уважаю. Каждый раз, когда мы играем друг против друга, матчи получаются очень сложными. Он – невероятный теннисист и человек. Сначала Рафаэль Надаль, а теперь Карлос. У Испании, без сомнения, замечательные традиции в теннисе», – сказал Джокович.

В первом матче сборная Сербии обыграла со счетом 3:0 Южную Корею. В случае победы над Испанией сербы досрочно выйдут в финальный турнир Кубка Дэвиса, который пройдет в ноябре в испанской Малаге.

Встреча между сборными Сербии и Испании состоится в пятницу, 15 сентября.

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Новак Джокович сборная Сербии по теннису
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