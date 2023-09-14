Новак ДЖОКОВИЧ: «Рассчитывал на Кубке Дэвиса сыграть с Алькарасом»

Лидер мирового рейтинга АТР и сборной Сербии Новак Джокович рассказал о предстоящем матче группового этапа Кубка Дэвиса против команды Испании.

«Рассчитывал здесь сыграть с Алькарасом. Это теннисист, которого я очень уважаю. Каждый раз, когда мы играем друг против друга, матчи получаются очень сложными. Он – невероятный теннисист и человек. Сначала Рафаэль Надаль, а теперь Карлос. У Испании, без сомнения, замечательные традиции в теннисе», – сказал Джокович.

В первом матче сборная Сербии обыграла со счетом 3:0 Южную Корею. В случае победы над Испанией сербы досрочно выйдут в финальный турнир Кубка Дэвиса, который пройдет в ноябре в испанской Малаге.

Встреча между сборными Сербии и Испании состоится в пятницу, 15 сентября.