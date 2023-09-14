Леонардо БОНУЧЧИ: «В Ювентусе меня унизили»

36-летний Леонардо Бонуччи заявило о том, что в «Ювентусе» его унизили, несмотря на многие годы выступления за команду. Игрок признался, что верил в продолжение карьере в стане «старой синьоры», но все получилось по-иному.

«Я читал и слышал неправду со стороны «Ювентуса» и тренера. Неправда, что в октябре и феврале мне сообщили о намерении прервать отношения в конце сезона. Напротив, в конце мая я согласился быть пятым-шестым вариантом в обороне.

Я что-то подозревал, читал об этом в газетах. Но 13 июля [спортивный директор] Джунтоли и [его помощник] Манна пришли ко мне домой и сообщили, что я больше не буду в составе «Ювентуса», что мое присутствие на поле будет мешать росту команды.

Это было унижение, которое я испытал после 500 с лишним матчей в составе «Юве». Я оценил поддержку многих игроков, в том числе и нынешних, из «Юве» и других клубов. Все они поддержали меня в связи с неуважительным поведением клуба», – признался Бонуччи, который с лета этого года выступает в Германии за «Унион Берлин».

Ранее сообщалось, что Леонардо Бонуччи подаст в суд на «Ювентус».