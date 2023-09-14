Ложная тревога. Гюндоган готов играть за Барселону

Повреждение, полученное Илкаем Гюндоганом в поединке за сборную Германии, оказалось несерьезным.

По возвращении в Барселону 32-летний хавбек прошел медицинское обследование, которое показало, что он готов играть. Сообщается, что врачи «блаугранас» провели несколько тестов, не обнаружив никаких повреждений. У игрока диагностировали лишь небольшой ушиб.

Напомним, что в товарищеском поединке с Францией (2:1) Гюндоган, едва скрывая слезы, покинул поле уже на 25-й минуте встречи.

Сообщается, что Гюндоган может сыграть уже в ближайшем туре чемпионата Испании. В субботу «Барселона» примет на своем поле «Бетис».

Ранее Илкай Гюндоган говорил, что подвел Ханса-Дитера Флика.