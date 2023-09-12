Илкай ГЮНДОГАН: «Есть ощущение, что я подвел Флика»

Полузащитник «бундестим» Илкай Гюндоган рассказал о своих чувствах после увольнения тренера команды Ханса-Дитера Флика.

«Сейчас в команде царит уныние и разочарование. Как у игрока, у меня такое чувство, что я подвел Ханса, честно говоря. Он всегда был целенаправленным, мотивированным и исполненным энергии. К сожалению, как команде нам не удалось это во что-то превратить», – заявил Гюндоган.

Напомним, после поражения Японии (1:4) Ханси Флик был отправлен в отставку, поскольку поражение стало для команды третьим подряд.

Обязанности главного тренера Германии в сегодняшнем матче с Францией будет выполнять Руди Феллер с помощниками.