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  4. Вячеслав ЧУРКО: «С Лалатовичем как с тренером у нас чуть-чуть не сошлось»
Украина. Премьер лига
14 сентября 2023, 15:57 |
83
0

Вячеслав ЧУРКО: «С Лалатовичем как с тренером у нас чуть-чуть не сошлось»

Полузащитник «Зари» рассказал о подготовке команды к игре с «Металлистом 1925»

14 сентября 2023, 15:57 |
83
0
Вячеслав ЧУРКО: «С Лалатовичем как с тренером у нас чуть-чуть не сошлось»
ФК Металлист. Вячеслав Чурко

Полузащитник «Зари» Вячеслав Чурко рассказал о подготовке команды к игре с «Металлистом 1925» и сравнил бывшего наставника клуба Ненада Лалатовича с новым главным тренером Валерием Кривенцовым:

– Я уже сыграл в нескольких играх, еще не был полностью готов, но сейчас процентов на 90 готов. Я работаю над укреплением мышцы, над коленом, которая где-то не позволяет мне ускориться. Так что я подхожу к тому, чтобы быть полностью здоров и форму набрал. Поэтому надеюсь, что в ближайшем матче смогу помочь команде.

– Как готовитесь к матчу против «Металлиста 1925»?
– У нас новый главный тренер, поэтому я надеюсь, что с этой игры мы начнем радовать наших болельщиков, как это делали в прошлом сезоне. Мы хотим вернуться к тому футболу, который демонстрировали раньше – высокий прессинг, контроль мяча. Надеюсь, мы будем создавать много моментов и сможем их реализовывать.

– Методы работы предыдущего тренера Лалатовича и нового Кривенцова отличаются?
– Они очень разные тренеры. Могу сказать, что Лалатович классный человек, но как с тренером где-то наверняка у нас не сошлось. А Кривенцова я знаю давно, с 14 лет. Это школа «Шахтера». Думаю, с ним все будет хорошо. Работаем над тактикой, над перемещениями. Нарабатываем что-то похожее на то, что было в прошлом сезоне. Дальше – все увидят.

– Некоторые специалисты отмечали, что «Заре» с Лалатовичем очень не хватало физически, особенно после 60 минуты. Даже тех игроков, которые никогда не имели проблем с функциональной готовностью.
– С тех пор как Кривенцов возглавил команду мы три дня работали в двухразовом режиме. Ведь даже в матче со «Славией», которая играет в пять защитников и все они действуют один в один, мы понимали, что нам будет тяжело физически. Когда пришел Кривенцов, он сразу сказал, что мы должны стать лучше физически как можно быстрее. Ведь на сборах с Лалатовичем было действительно где-то 15 игроков, но мы тренировались в одноразовом режиме, что наверное не очень правильно для сборов. Теперь потихоньку люди возвращаются. Я работаю над набором формы, ждем Данченко и Бутко.

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Источник УПЛ-ТВ
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