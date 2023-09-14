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  4. Джокович принял участие во встрече сборной Сербии по баскетболу в Белграде
ATP
14 сентября 2023, 15:11 |
310
0

Джокович принял участие во встрече сборной Сербии по баскетболу в Белграде

Новак Джокович присоединился к вице-чемпионам мира на балконе ратуши

14 сентября 2023, 15:11 |
310
0
Джокович принял участие во встрече сборной Сербии по баскетболу в Белграде
RTS. Новак Джокович

Чемпион американского мэйджора US Open 2023 Новак Джокович присоединился к вице-чемпионам мира по баскетболу, сборной Сербии на балконе ратуши в Белграде перед тысячами болельщиков.

«Спасибо вам, что пришли! Бывают редкие моменты, когда человек теряет дар речи, а мне так много хотелось бы сказать. Спасибо баскетболистам, что пригласили меня на этот праздник. Детская мечта сбылась. Когда я был маленьким, то был среди вас, празднуя успехи великих людей. Для меня это невероятно. Нет народа с таким духом, как у нас», – сказал Джокович болельщикам.

Напомним, что Новак Джокович в финале US Open 2023 обыграл Даниила Медведева, а сборная Сербии в финале чемпионата мира 2023 уступила команде Германии.

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Источник Sport.ua
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