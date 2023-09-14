Джокович принял участие во встрече сборной Сербии по баскетболу в Белграде

Чемпион американского мэйджора US Open 2023 Новак Джокович присоединился к вице-чемпионам мира по баскетболу, сборной Сербии на балконе ратуши в Белграде перед тысячами болельщиков.

«Спасибо вам, что пришли! Бывают редкие моменты, когда человек теряет дар речи, а мне так много хотелось бы сказать. Спасибо баскетболистам, что пригласили меня на этот праздник. Детская мечта сбылась. Когда я был маленьким, то был среди вас, празднуя успехи великих людей. Для меня это невероятно. Нет народа с таким духом, как у нас», – сказал Джокович болельщикам.

Напомним, что Новак Джокович в финале US Open 2023 обыграл Даниила Медведева, а сборная Сербии в финале чемпионата мира 2023 уступила команде Германии.