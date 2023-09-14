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Италия
14 сентября 2023, 13:49 | Обновлено 14 сентября 2023, 14:00
507
1

Ювентус присмотрел в Арсенале замену Погба

Туринцы думают о новом игроке взамен французу

14 сентября 2023, 13:49 | Обновлено 14 сентября 2023, 14:00
507
1
Ювентус присмотрел в Арсенале замену Погба
Getty Images/Global Images Ukraine.Томас Парти

Туринский «Ювентус» начал поиски игрока, который может заменить в полузащите француза Поля Погба, если он получит длительную дисквалификацию за проваленный допинг-тест.

Сообщается, что приоритетной целью для «Старой синьоры» является Томас Парти из лондонского «Арсенала». «Канониры» якобы не намерены расставаться с игроком из Ганы, но позицию клуба может изменить выгодное предложение по его трансферу.

Напомним, Погба попался на использовании тестостерона. Теперь Полю грозит 4 года безусловной дисквалификации.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» прекратил платить 30-летнему Полю Погба зарплату из-за проваленного допинг-теста и готов расторгнуть контракт с игроком, если он получит длительный бан.

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Ювентус трансферы Томас Парти Арсенал Лондон Серия A
Источник Goal.com
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Тарік1994
Щось не віриться. Парті, навіть із приходом Райса важливий гравець. Він додає варіативності Арсеналу 
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