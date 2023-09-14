Ювентус присмотрел в Арсенале замену Погба

Туринский «Ювентус» начал поиски игрока, который может заменить в полузащите француза Поля Погба, если он получит длительную дисквалификацию за проваленный допинг-тест.

Сообщается, что приоритетной целью для «Старой синьоры» является Томас Парти из лондонского «Арсенала». «Канониры» якобы не намерены расставаться с игроком из Ганы, но позицию клуба может изменить выгодное предложение по его трансферу.

Напомним, Погба попался на использовании тестостерона. Теперь Полю грозит 4 года безусловной дисквалификации.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» прекратил платить 30-летнему Полю Погба зарплату из-за проваленного допинг-теста и готов расторгнуть контракт с игроком, если он получит длительный бан.