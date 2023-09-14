Хаддад Майя прокомментировала победу над Костюк

20-я ракетка мира Беатрис Хаддад Майя из Бразилии подвела итог матч второго раунда на турнире WTA 500 в Сан-Диего, в котором обыграла украинку Марту Костюк.

«Сегодня была эмоциональная игра для меня. Было много подъемом и спадов. Я не подавала хорошо, но иногда, когда ты не не чувствуешь себя комфортно, когда ты ощущаешь давление из-за того, что не играешь в свой лучший теннис, нужно все равно найти путь к победе. Марта сегодня играла хорошо, и я знала, что это будет ментальная битва.

Думаю, я лидирую по количеству трехсетовых матчей. Из-за этого у моей команды и моей семьи повышен риск сердечного приступа. Мне непросто играть в свой лучший теннис в каждом из геймов, да и мои оппонентки играют хорошо. Это теннис, здесь нужно найти путь к победе. Я сильный человек, много работаю, поэтому и выигрываю такие матчи», – сказала Хаддад Майя.

Отметим, что Беатрис сыграла пятый матч в сезоне, который продолжался более 3 часов. Далее ее ждет встреча с чешкой Барборой Крейчиковой.